ऑनलाइन गेम की लत, हारा तो घर छोड़कर भागा

Online game addiction in kids, lost and ran away from home: लोकेशन के आधार पर पकड़ा गया

दौसा Published: February 13, 2022 09:18:26 pm

सिकराय (मानपुर). ऑनलाइन गेम की लत आजकल बच्चों का भविष्य खराब कर रही है। ऐसा ही मामला थाना क्षेत्र के गढ़ी गांव में ऑनलाइन गेम में पैसा हारने के बाद 19 साल का एक युवक घर छोड़कर भाग गया। मोबाइल लोकेशन के आधार पर पुलिस व परिजनों ने दस दिन गुजरात से युवक को पकड़ लिया। पुलिस ने युवक को पकड़ कर परिजनों को सुपुर्द कर दिया।

चौकी प्रभारी जगपाल ङ्क्षसह ने बताया कि 5 फरवरी को गढ़ी निवासी विजेंद्र मीना ने थाने में 19 वर्षीय पुत्र दिलखुश मीना की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि 2 फरवरी शाम करीब 4 बजे सिकराय से घर जाने की कहकर निकला था. देर रात तक भी घर नहीं पहुंचा। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस जांच में पता चला कि युवक ऑनलाइन गेम खेलने में पैसे हारने की वजह से घर वालों के डर से परेशान घर छोड़कर चला गया। पुलिस ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर जांच की तो लोकेशन गुजरात में निकली।

इसके बाद परिजनों ने गांव के ही गुजरात में नौकरी करने वाले एक परिचित की सहायता से युवक को बरामद कर लिया। पुलिस ने बताया कि युवक स्कूल से फ्री होकर दोस्तों के साथ ऑनलाइन गेम खेलता था। गेम की लत इस कदर लग गई कि घर के अलावा दोस्तों से भी उधार लेकर गेम खेलने लगा। जिसमें करीब साढ़े 6 हजार रुपये भी हार गया। घर वालों के डर से उसने घर छोडऩे का प्लान बना लिया।

करंट से महिला झुलसी

सिकंदरा. थाना इलाके के गांगदवाड़ी गांव में खेत में हाइटेंशन लाइन का तार टूटने से जमीन में करंट दौड़ गया। करंट से खंभे के समीप खेत में कृषि कार्य कर रही महिला झुलस गई। महिला को ग्रामीणों ने उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। सरपंच प्रतिनिधि धाराङ्क्षसह मीणा ने बताया कि गांव के ककरोड़ा ढाणी में विमला (32) पत्नी हरकेश मीणा खेत में ङ्क्षसचाई का कार्य कर रही थी।

इसी बीच खेत में लगे खंभे से गुजर रही हाईटेंशन लाइन का तार टूट कर स्टेग वायर पर गिर गया और करंट जमीन में दौड़ गया। जिससे समीप ही खेत में ङ्क्षसचाई कार्य कर रही महिला झुलस गई। गिरदावर व पटवारी ने भी मौके पर पहुंचकर घटना का जायजा लिया। ग्रामीणों ने बताया कि निगम अभियंताओं द्वारा मरम्मत कार्य नहीं करवाने से आए दिन करंट से हादसे हो रहे हैं। घटना को लेकर ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। ग्रामीणों ने निगम अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

