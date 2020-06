1.75 लाख में से मात्र 25 हजार किसानों को ही मिलेगा बाजरे का बीज

Only 25 thousand farmers out of 1.75 lakhs will get millet seed- डेढ़ लाख किसानों को खरीदना पड़ेगा

दौसा. जिले में इस बार कृषि विभाग किसानों को खरीफ की फसलों की बुवाई के लिए मात्र डेढ़ किलो बाजरे के किट बांटेगा। यह भी पौने दो लाख किसानों में से मात्र 25 हजार किसानों को ही मिल पाएगा। जबकि इस वक्त कोरोना लॉकडाउन में किसानों की स्थिति बहुत ही अधिक खराब है। किसान एक- एक रुपए के लिए तंग है।

Only 25 thousand farmers out of 1.75 lakhs will get millet seed

खरीफ के सीजन में मक्का, बाजरा, मूंगफली, ग्वार, तिल, मूंग व चौले की फसल की बुवाई होती है, लेकिन कृषि विभाग जिले में मात्र 25 हजार किसानों को ही बाजरे का बीज बांटेगा। वह भी मात्र डेढ़- डेढ़ किलो के किट। इस बीज से एक बीघा पक्की जमीन में भी ठीक से बुवाई नहीं हो पाएगी।



इधर, इस बार कोरोना संक्रमण की वजह से लगे लॉकडाउन में ग्रामीण इलाकों में शादियां नहीं होने से किसानों को भरपूर समय मिला है। किसानों ने अपने खेतों की जुताई करा ली। गोबर खाद भी डलवा दिया। खेतों में पड़े कचरे को भी साफ कर दिया। या यंू कहा जा सकता है किसानों ने अपने खेतों को बुवाई के लिए तैयार करवा दिया। बस मानसून आते ही किसानों के पास बुवाई का ही काम शेष है, लेकिन यदि उनको आवश्यकता के अनुसार बीज नहीं मिला तो उनकी समस्या बढ़ सकती है। उनको उधार राशि लेकर बुवाई करनी पड़ सकती है और वे कर्ज तले दब सकते हैं। क्योंकि एक किसान को एक भूमि में बीज, बुवाई के लिए सात हजार रुपए का खर्च करना पड़ता है।

एक ग्राम पंचायत में करीब 107 किसानों को ही मिल पाएगा

कृषि विभाग से मिली जानकारी के अनुसार दौसा जिले के किसानों के लिए 25 हजार किट आवंटित हुई है। जबकि दौसा जिले में वर्तमान में 233 ग्राम पंचायतें हैं। इन पंचायतों में से प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक ग्राम पंचायत के हिस्से में 107 किट आएंगे। जबकि ग्राम पंचायत में किसी एक हजार तो किसी में डेढ़ हजार किसान हैं। ऐसे में मात्र एक सौ सात किसानों को ही यह बीज मिलेगा वह भी मात्र डेढ़ किलो। किसानों के सामने बाजार से बीज खरीदने की नौबत आएगी। जबकि लॉकडाउन में किसानों के पास खाद व बीज खरीदने के लिए राशि नहीं है। उनको अपनी रबी की फसलों का उचित दाम भी नहीं मिल सका है।

इतने रकबे में होगी बुवाई

कृषि विभाग ने वर्ष 2020 का खरीफ की फसलों की बुवाई का रकबा तो तैयार नहीं किया है, लेकिन पिछले पांच वर्ष के औसत रकबे के अनुसार जिलेभर में करीब 1 लाख 90 हजार हैक्टेयर यानि 7 लाख 60 हजार बीघा भूमि में खरीफ की फसलों की बुवाई होती है। इनमें भी करीब 1 लाख 42 हजार हैक्टेयर भूमि में बाजरे की ही बुवाई होती है। यह फसल बरसात के पानी से ही पैदा हो जाती है। इसके अलावा करीब, 14 हजार 64 हैक्टेयर भूमि में ग्वार, 11 हजार 659 हैक्टेयर में मूंगफली, 5400 हैक्टूयर भूमि में ज्वार, 8 हजार 707 हैक्टेयर भूमि में तिल की फसलों की बुवाई होती है। शेष भूमि में सब्जी, मक्का आदि की बुवाई होती है।

फैक्ट फाइल

जिले में किसान - 1 लाख 75 हजार

जिले में बुवाई का रकबा - 1 लाख 90 हैक्टेयर

बाजरे के बीज की आवश्यकता - 11 लाख 40 हजार किलो

आवंटित बीज - 37 हजार 500 किलो

लाभान्वित होंगे किसान - 25 हजार

एक हैक्टेयर में आवश्यकता- 6 किलो बीज



इनका कहना है...

दौसा जिले के लिए बाजरे का बीज किसानों को पारदर्शिता के साथ बंटवाया जाएगा। बीज बांटने के लिए कमेटी का भी गठन किया गया है। जितना बीज आया है, उसको ग्राम पंचायतवार बांटा जाएगा।

- श्रीकांत अग्निहोत्री, उपनिदेशक कृषि विभाग दौसा



Only 25 thousand farmers out of 1.75 lakhs will get millet seed