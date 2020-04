ऑपरेशन अस्पताल : रातभर भूखे रहे संदिग्ध, सुबह मिला भोजन

दौसा. Operation Hospital: Suspect starved overnight, got food in the morning जिले के लालसोट कस्बे में 11 अपे्रल को एक जना कोरोना पॉजिटिव आते ही दौसा, लालसोट व अन्य स्थानों से बड़ी संख्या में संदिग्ध मरीजों को जांच के लिए चिकित्सा विभाग के अधिकारी जिला अस्पताल ले आए। इनमें में 132 लोगों को कोरोना संदिग्ध मानकर उनको सैम्पल लेने के लेने के लिए चिह्नित किया गया। इनमें 111 संदिग्ध तो लालसोट से पॉजिटिव आए एक जने के सम्पर्क में आने वाले शामिल थे। शनिवार को जब उनके सैम्पल लेने की प्रक्रिया शुरू की जो बीच में ही वीटीएम किट खत्म हो गई थी। चिकित्सा विभाग के अधिकारियों ने और किट मंगवाई। ऐसे में देर रात तक सैम्पल लेने का काम जारी रहा।

पत्रिका की टीम ने जब पड़ताल की तो पता चला कि रात को लाए गए इन संदिग्ध लोगों को चिकित्सा विभाग की ओर से भोजन की ही व्यवस्था नहीं की गई। इन संदिग्धों में कई युवतियां एवं महिलाएं भी शामिल थी। इनमें से युवतियों एवं महिलाओं ने चौथ का व्रत भी रखा था।

ऐसे में वे भी व्रत नहीं खोल पाई। बालकों को दूध भी नहीं मिल पाया। हालांकि रविवार सुबह समाज सेवक उनके लिए भोजन के पैकेट लेकर आए। चिकित्सा विभाग ने भी भोजन की व्यवस्था करा दी। महिलाओं के लिए स्नान करने की भी कोई व्यवस्था नहीं हो पाई। इनको मेडिकल वार्ड में भर्ती किया गया था। इधर, जिला अस्पताल व अन्य स्थानों पर पहले से ही कई संदिग्धों को आइसोलेशन में रख रखा है। उनको भी उचित सुविधाएं नहीं मिल पा रही है।

करवाए बाजार बंद

महुवा. उपखण्ड अधिकारी गोपाल जांगिड़ ने उपखण्ड मुख्यालय सहित बालाहेड़ी, बैजूपाड़ा में पहुंच कर वहां के बाजार बंद कराकर लोगों को लॉकडाउन की पालना करने के दिशा निर्देश दिए। एडीएम के नेतृत्व में पुलिस और प्रशासन ने महुवा बालाहेड़ी कस्बे व बैजूपाड़ा पहुंच कर पूर्ण रूप से बाजार बंद करवाए गए। अग्रिम आदेश तक उपखण्ड मुख्यालय के सभी कस्बों के बाजार पूर्ण रूप से बंद रहेंगे। सुबह 6 से 9 बजे तक केवल दूध व दवाओं की दुकानें खुलेगी। इस दौरान सब्जियों की मंडियां भी नहीं खुलेगी।