मनमाने तबादलों व नई पेंशन योजना का विरोध

दौसा. राजस्थान शिक्षक संघ की ओर से नई पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना लागू करने समेत अन्य मांगों को लेकर पं. राधेश्याम शर्मा के नेतृत्व में सीएम के नाम प्रशासन को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में बताया कि सामन्त कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक कर लागू करने, अनियमित स्थानान्तरणों को निरस्त करने आदि मांग है।

Opposition to arbitrary transfers and new pension scheme

इस मौके पर जिला संगठन मंत्री राजेन्द्र शर्मा, मंत्री गुलाबचन्द शर्मा, कमलेश शर्मा, राजेन्द्र नाटाणी, महेश खण्डेलवाल, राजकुमार शर्मा, घनश्याम स्वर्णकार, रामसिंह मीना, कुलदीप शर्मा, अमे्रश जाकड़, ओमप्रकािश शर्मा, गोपाललाल अग्रवाल, मदन गोस्वामी, मोहन जांगिड़ आदि मौजूद थे। (ग्रामीण)





बांदीकुई. शिक्षक संघ (राष्ट्रीय) के प्रतिनिधिमण्डल ने गुरुवार को संरक्षक बाबूलाल धनावडय़ा के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी पिंकी मीना को ज्ञापन सौंप शिक्षकों की लम्बित समस्याओं के समाधान की मांग की। गिर्राज प्रसाद अरनिया ने बताया कि वर्ष 2004 से पहले पदस्थापित शिक्षक एवं कमचारियों को सेवानिवृत्ति पर पुरानी पेंशन का लाभ प्राप्त होता है, लेकिन इसके बाद नियुक्त कार्मिकों को नई पेंशन के अन्तर्गत पेंशन देय है।

नई पेंशन योजना सेवनिवृत्ति के बाद जीवन को आर्थिक रूप से सुरक्षित नहीं रख सकती। ऐसे में पुरानी पेंशन योजना को ही लागू किया जाए। छठे व सातवां वेतनमान केन्द्र के अनुरुप देने, तबादला नीति बनाने सहित अन्य मांग की। राजनीतिक हस्तक्षेप से तबादलों का विरोध किया। इस दौरान प्रवक्ता दिनेश पारीक, मंत्री रामनारायण सैनी, अजय चतुर्वेदी, दिनेश पंचोली, हरिमोहन शर्मा, गोपालसिंह सेहरा, मेघनाथ मीणा, गिर्राज सैनी, नवल शर्मा, धर्मेन्द्र शर्मा, शिवचरण चेची, केसंती मीणा, रविशंकर शर्मा, जगदीश मीणा, अजय राजोरा, महेश नांगल आदि थे। (नि.सं.)



लालसोट. राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय उपशाखा की ओर से प्रदेश प्रतिनिधि गोविन्द सहाय शर्मा के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन उपखण्ड अधिकारी सुनील आर्य को सौंपा। पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिलाने, वेतनमान केन्द्र के अनुरूप देने, सामन्त कमेटी की सिफारिशों को सार्वजनिक कर लागू करने, अनियमित स्थानान्तरणों को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने आदि मांग की।

इस दौरान संघ अध्यक्ष प्रभुलाल मीना, मंत्री विमलेश शर्मा, बदराम मीना, किशोर कुमार सैनी, मुकेश पुरोहित, कैलाश चन्द मीना, परीक्षित शर्मा, सुनील गुप्ता, हनुमान प्रसाद शर्मा, अनुराग प्रिय शर्मा, रामकेश सैनी, अर्चना सैनी, नीलम जैन, मंजू खण्डेलवाल आदि थे।

