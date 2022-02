दौसा एसीएम के रवैये से वकीलों में आक्रोश, कार्य स्थगित

दौसा Published: February 07, 2022 07:35:06 pm

दौसा. जिला अभिभाषक संघ के तत्वावधान में सोमवार सुबह वकीलों ने सहायक कलक्टर की कार्यप्रणाली को लेकर आक्रोश जताया। जिला कलक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया तथा जिला कलक्टर कमल उल जमान चौधरी को ज्ञापन दिया गया।

ज्ञापन में आरोप लगाया कि सहायक कलक्टर ने अधिवक्ता उमेश गौड़ के विरुद्ध अनावश्यक टिप्पणी करते हुए राजस्थान उच्च न्यायालय व बार काउंसिल ऑफ राजस्थान को अवमानना व आवश्यक कार्यवाही करने के आदेश कर दिए जो सरासर न्यायोचित नहीं है। जबकि अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र लेने का आग्रह किया था। अधिवक्ताओं ने जिला कलक्टर के समक्ष सहायक कलक्टर के रवैये को लेकर कई आरोप लगाए। साथ ही कार्यवाही को स्वमेव निरस्त करने की मांग की।

अधिवक्ता संघ ने ऐलान किया कि जब तक कार्यवाही निरस्त नहीं की जाएगी, तब तक न्यायालय सहायक कलक्टर दौसा का कार्य स्थगित रखा जाएगा। इस दौरान एडवोकेट विनोद विजय, वरुण नागर, सतीश पारीक, दिनेश जोशी, अभयशंकर शर्मा, रामगोपाल शर्मा, पवन पटेल, हाकिम गुर्जर, राजकुमार तिवाड़ी, अशोक जोशी सहित कई अधिवक्ता मौजूद थे।

कार्मिकों ने वेतन भुगतान की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन

दौसा. जिला परिषद दौसा के ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ में कार्यरत अधिकारियों-कर्मचारियों को समय पर वेतन भुगतान नहीं होने पर सोमवार को मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद को मुख्यमंत्री व शासन सचिव ग्रामीण विकास विभाग जयपुर के नाम ज्ञापन सौंपकर शीघ्र वेतन दिलाने की मांग की।



राजस्थान पंचायती राज मंत्रालयिक कर्मचारी संगठन जिला शाखा दौसा के जिला अध्यक्ष रामेश्वर प्रसाद शर्मा के नेतृत्व में दिए गए ज्ञापन में बताया कि जिला परिषद दौसा में कार्यरत ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ के अधिकारी कर्मचारियों को काफी लंबे समय से प्रशासन मद में राशि प्राप्त नहीं होने के कारण समय पर वेतन भत्तों एवं सेवानिवृत्त कार्मिकों के परिलाभों का भुगतान नहीं हो पा रहा है। वेतन का भुगतान भी दो-तीन महीनों के अंतराल में हो रहा है। वर्तमान में दिसंबर 2021 से वेतन बकाया चल रहा है, ऐसे में कर्मचारियों एवं अधिकारियों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है।

उन्होंने मांग की है कि ग्रामीण विकास विभाग में कार्यरत कार्मिकों के वेतन एवं भत्तों के भुगतान एवं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के प्रशासनिक मद के खाते में समय पर पर्याप्त राशि का आवंटन किया जाए, ताकि कार्मिकों को समय पर वेतन भुगतान हो सके। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष सहित अधिशासी अभियंता बने सिंह मीना, जगदीश प्रसाद शर्मा, दिनेश शर्मा सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे।

