बाहरी युवकों ने स्कूल में घुसकर दो छात्रों के साथ की मारपीट

Outsiders entered the school and beat up two students: सिकंदरा थाने में मामला दर्ज, राउमावि राजवास का मामला

सिकंदरा. राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय राजवास में मंगलवार को स्कूल परिसर में घुसकर युवकों ने 2 छात्रों के साथ डंडों से मारपीट कर दी। घायल छात्रों को राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिकंदरा में भर्ती कराया गया। स्कूल के शिक्षक ने इस मामले में सिकंदरा थाने में एक छात्र सहित अन्य लोगों के खिलाफ मारपीट करने का मामला दर्ज कराया।

प्रधानाचार्य घनश्याम मीणा ने बताया कि सुबह 10.30 बजे मध्यांतर के दौरान बारहवीं कक्षा के एक छात्र के साथ दो-तीन अन्य लोग स्कूल परिसर में घुस गए तथा उन्होंने दसवीं कक्षा के छात्र प्रशांत मीणा व बारहवीं कक्षा के छात्र दीपक मीणा के साथ डंडों से मारपीट शुरू कर दी। स्कूल के शिक्षकों के मौके पर पहुंचने से पहले ही युवक बाइक से भाग गए। स्कूल स्टाफ ने घटना की सूचना सिकंदरा थाना पुलिस को दी।



शिक्षकों ने घायल छात्र दीपक व प्रशांत मीणा को राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिकंदरा में भर्ती कराया। जहां पर उपचार के बाद चिकित्सकों ने छुट्टी दे दी। स्कूल के शिक्षक महेश चंद मीणा निवासी दांतली ने घटना को लेकर एक छात्र सहित तीन अन्य लोगों के खिलाफ सिकंदरा थाने में मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। प्रधानाचार्य ने बताया कि घटना के बाद स्कूल के छात्रों में दहशत का माहौल हो गया। घटना को लेकर शिक्षा अधिकारियों को अवगत कराया है।

जलदाय विभाग के पंप हाउस से चोरी



सैंथल. कस्बे में स्थित जलदाय विभाग के पंप हाउस से सोमवार को बिजली की केबल चोरी हो गई। इसके चलते कस्बे में पानी की सप्लाई नहीं हो पाई। गौरतलब है कि एक महीने में पंप हाउस से लगातार तीन बार चोरी हो गई है। इससे पानी की सप्लाई बाधित हो जाती है। इस संबंध में पुलिस को भी जलदाय विभाग के अधिकारियों ने चोरी की रिपोर्ट दर्ज करवा दी, लेकिन अभी तक ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। थानाधिकारी अजीत सिंह बड़सरा ने बताया कि पुलिस चोरों की तलाश में जुट गई है। जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

