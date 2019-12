साधारण सभा की आखिरी बैठक में झलका पंचायत समिति सदस्यों का दर्द

Panchayat committee members pain in last meeting of general assembly: विकास अधिकारी व प्रधान को लिया आड़े हाथ

लालसोट. पंचायत चुनाव से पूर्व आयोजित हुई पंचायत समिति की आखिरी साधारण सभा में सदस्यों के दिल का दर्द आखिर झलक पड़ा। बैठक में सरपंचों केे बहिष्कार के बाद मौजूद रहे अधिकांश सदस्यों ने अपने पूरे पांच साल के कार्यकाल में उनकी अनदेखी करने के आरोप लगाते हुए प्रधान व विकास अधिकारी को भी आड़ेे हाथ लिया।

बैठक में उप प्र्रधान किशनलाल मीना, वरिष्ठ पंचायत समिति सदस्य चिंरजीलाल त्रिवेदी, मालू सिंह सोनड़, कमलेश महावर, शंभूलाल बैरवा समेत कई सदस्यों ने कहा कि कार्यकाल पूरा होने चला है और उनसे लिए एक भी प्रस्तावों पर आज तक कोई अमल नहीं हुआ है। जब विकास अधिकारी योगेश कुमार मीना व प्रधान रामकली मीना ने पंचायत समिति में बजट नहीं होने की बात करते हुए समझाने का प्रयास किया तो सदस्यों ने उनसे ही जवाब-तलब करते हुए पूछा कि जब बजट ही नहीं था तो उनसे क्यों प्रस्ताव लिए गए? सदस्यों ने कहा कि पूरे कार्यकाल में अगर वे एक हैण्डपंप भी नही लगा पाए तो जनता को क्या जवाब देंगे।



चिंरजीलाल त्रिवेदी ने कहा कि वे बड़े ही दुखी मन से कहने पर मजबूर हैं कि उनके काम को उपेक्षित ढंग से देखा गया है, इसके लिए बीडीओ व प्रधान जिम्मेदार हैं। उन्होंने भेदभाव के आरोप लगाते हुए कहा कि जो संबल थे उनके काम हुए हैं और जो कमजोर थे, उनके कोई काम नहीं हुएै। उन्होंंने चार फाइल दी, उनका ही आज तक पता नहीं चला है। सदस्यों ने कहा कि वे कई बार बैठक में पंचायत समिति की आय बढ़ाने व विकास के कई प्रस्ताव दे चुके हैं, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया जाता।



प्रधान व उप प्रधान में बहस



साधारण सभा में उप प्रधान किशनलाल मीना ने प्रधान पर भेदभाव करने के आरोप लगाए। इस पर दोनों के बीच काफी देर बहस होती रही। उप प्रधान ने कहा कि उनके एक भी प्रस्ताव को मंजूरी नहीं मिली, जबकि प्रधान ने अपने प्रस्तावों को स्वीकृत करा लिया। प्रधान रामकली मीना ने आरोपों को खारिज करते कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता पंचायत समिति सदस्योंं के दिए गए प्रस्तावों पर कार्यवाही की होती है, लेकिन उप प्रधान के द्वारा दिए गए प्रस्ताव एक्शन प्लान में शामिल नहीं होने व पर्याप्त बजट नही होने के कारण मंजूर नही किए जा सके।



प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना केे प्रस्तावों का अनुमोदन



साधारण सभा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तृतीय फेज के तहत 306 किमी लंबी सड़कों के नवीनीकरण व सुदृढ़ीकरण के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। बैठक में विद्युत संबंधी समस्यों पर चर्चा के दौरान प्रधान रामकली मीना ने निगम के अभियंताओं की खिंचाई करते हुए जनप्रतिनिधियों के फोन रिसीव नहीं करने पर नाराजगी जताई। पंचायत समिति सदस्य मालूसिंह ने जयपुर विद्युत निगम के सहायक द्वितीय कार्यालय के अधिकारियों की गैर मौजूदगी पर सवाल उठाया। विकास अधिकारी योगेश कुमार मीना ने कार्यवाही का भरोसा दिया। बैठक में पीईओ प्रकाशचंद शर्मा समेत कई विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।(नि.प्र.)

