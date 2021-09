अंतिम चरण में दौसा, बांदीकुई, सिकंदरा व बसवा पंचायत समिति क्षेत्र में डाले गए वोट

Panchyat election: Votes cast in the last phase in Dausa: दलों की निगाहें 4 सितम्बर को जारी होने वाले परिणामों पर टिकी है

दौसा. जिले में पंचायतराज की संस्था जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्य पद के लिए मतदान अब सम्पन्न हो गया है। शांतिपूर्वक चुनाव होने पर प्रशासन व पुलिस के अधिकारियों ने राहत की सांस ली। अब मतदाताओं से लेकर प्रत्याशियों व राजनीतिक दलों की निगाहें 4 सितम्बर को जारी होने वाले परिणामों पर टिकी है। हार-जीत को लेकर कयासबाजी का दौर अब तेज हो गया है।

तीसरे चरण के चुनाव के तहत बुधवार को जिला परिषद की 14 व पंचायत समिति की 78 सीटों पर मतदान हुआ। अपने पक्ष में मतदान कराने के लिए प्रत्याशी शाम तक ऐड़ी-चोटी का जोर लगाते रहे। मतदाताओं में वोट डालने का उत्साह देखा गया। कहीं मतदाता पैदल ही वोट डालने आ रहा था तो कहीं पर वाहनों में भर कर लाया जा रहा था। प्रत्याशियों के समर्थक मतदाताओं को लाने में जुटे रहे। हालांकि सुबह मतदान धीमा चला, लेकिन दोपहर में रफ्तार पकड़ ली। पंचायत समिति दौसा में 25, बांदीकुई व सिकंदरा में 19-19 तथा बसवा में 15 सदस्यों के लिए वोट डाले गए। (कासं/निसं)

कड़े सुरक्षा प्रबंध, जांच के बाद प्रवेश



चुनाव के दौरान बूथों पर कड़े सुरक्षा प्रबंध रहे। मतदाताओं को जांच के बाद अंदर प्रवेश दिया गया। हालांकि कई जगह फर्जी वोटिंग को लेकर कहासुनी भी हुई, लेकिन वोटिंग में कोई व्यवधान नहीं हुआ। जिला निर्वाचन अधिकारी पीयुष समारिया, पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार बेनीवाल, उप जिला निर्वाचन अधिकारी आरके मीना व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लालचंद कयाल, रिटर्निंग अधिकारी संजय गोरा सहित अन्य अधिकारियों ने मतदान पर निगाहें बनाए रखी।

समय के साथ बढ़ता गया मतदान प्रतिशत

पंचायत समिति सुबह 10 बजे दोपहर 12 बजे दोपहर 3 बजे अंतिम मतदान

दौसा 9.67 21.59 42.28 60.92

बांदीकुई 13.50 25.81 48.26 65.63

बसवा 15.41 30.29 50.59 67.73

सिकंदरा 13.20 27.25 51.68 68

कुल 12.64 25.64 47.60 65.08

