छह घंटे पेड़ पर पैंथर, खौफ में रहे लोग

गुढ़लिया-अरनिया (दौसा). Panther on tree for six hours, people in awe ग्राम पंचायत गुढ़लिया की मोती झील की ढाणी में मंगलवार तड़के पैंथर आने से हड़कम्प मच गया। सूचना पर स्थानीय वन विभाग एवं जयपुर से वन्य जीव रेस्क्यू दल मौके पर पहुंच गया और खासी मशक्कत कर करीब 7 घंटे बाद पैंथर को ट्रेंकुलाइज कर जयपुर ले गए। इस दौरान लोग सहमे रहे। खास बात यह रही कि पैंथर छह घंटे पेड़ पर रहा।

ढाणी स्थित खेत में सिंचाई कर रहे महेन्द्र कुमार को सियार के चीखने की आवाज आई तो उसने इधर-उधर देखा तो पैंथर घूमता दिखाई दिया। उसने आस-पास लोगों को सूचना देकर बुलाया। इसके बाद आधा दर्जन से अधिक लोगों ने हाथों में लाठियां लेकर पैंथर का पीछा किया। पैंथर पेड़ पर चढ़ गया और एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगाता दिखाई दिया। पंचायत प्रसार अधिकारी मानजी मीणा ने वन विभाग व कोलवा थाना पुलिस को सूचना दी। कुछ ही देर में थाना पुलिस व वन विभाग के कार्मिक भी मौके पर पहुंच गए और सैकड़ों लोग एकत्र हो गए। पुलिस ने लोगों को करीब 300 मीटर दूरी पर ही रोक दिया। ग्रामीण पैंथर देखने के लिए नजदीक पहुंचे तो कई बार पुलिस को लोगों को दूर करना पड़ा।

वन विभाग की टीम के पास रेस्क्यू किए जाने के संसाधन उपलब्ध नहीं होने पर जयपुर रेस्क्यू दल को सूचना दी गई। दोपहर करीब डेढ़ बजे रेस्क्यू दल मौके पर पहुंचा और आस-पास मौका स्थल देख ट्रेंकुलाइज किया। कुछ ही देर बाद पैंथर पेड़ से नीचे गिर गया। इसके बाद पैंथर एक खेत से दूसरे खेत में घूमता रहा और बेहोश हो गया। इस पर वन विभाग के दल ने जाल डालकर उसे पिंजरे में डाल लिया और जयपुर के लिए रवाना हो गया। इसके बाद प्रशासन व आमजन ने राहत की सांस ली। इस दौरान बसवा तहसीलदार ओमप्रकाश गुर्जर, क्षेत्रीय वन अधिकारी विजय कुमार शर्मा, अजीत कुमार, गुढ़ाकटला फोरेस्टर अजीतसिंह, कोलवा थाना प्रभारी बनवारीलाल, कांग्रेस जिला महासचिव शेषावतार शर्मा आदि मौजूद थे।



सियारों का भी किया शिकार

पंैथर ने दो सियारों का शिकार भी किया और उसके अवशेषों को पेड़ पर ही लटका दिया। करीब छह घण्टे तक पैंथर पेड़ पर ही बैठा रहा। कुछ देर तो पैंथर ने एक टहनी से दूसरी टहनी पर छलांग लगाई। इसके बाद टहनी के चिपक कर बैठ गया। लोगों ने बताया कि समीप ही सरिस्का वन क्षेत्र सहित अन्य सूनसान क्षेत्र है। ऐसे में विचरण करते हुए वन्य जीव आबादी क्षेत्र में आ जाते हैं।

सहम गए ग्रामीण

पैंथर के आने से आस-पास के लोग सहम गए। लोगों का कहना है कि इन दिनों फसल सिंचाई का समय है। बिजली निगम की ओर से रात्रि को सप्लाई दी जाती है। ऐसे में किसान रातभर खेतों में सिंचाई करते हैं। पंैथर के आने से अब लोग भी डरे हुए हैं। खेतों में रात्रि के समय वन्य जीवों के आने का डर पैदा हो गया है। पैंथर को देखने के लिए ढोलका, अरनिया, प्रतापपुरा, मोराड़ी, कीरतपुरा, द्वारापुरा, श्यासिंहपुरा, गादरवाड़ा, कोलवा, भोजवाड़ा, धनावड़ सहित आस-पास के सैकड़ों मौके पर पहुंचे।

यूं चला घटनाक्रम

-सुबह करीब 7 बजे ढाणी के समीप होकर पैंथर गुजरता किसान को दिखाई दिया।

-आधा घण्टे तक किसानों ने पीछा किया।

-पैंथर 7.30 बजे पेड़ पर चढ़ गया।

-9 बजे वनकर्मी व पुलिस दल मौके पर पहुंच गए।

-दोपहर 1 बजे वन रेस्क्यू दल जयपुर से मोती झील की ढाणी पहुंचा।

- दोपहर 1.45 बजे पैंथर को टें्रकुलाइज कर पिंजरे में बंद कर लिया।

- दोपहर 2 बजे दल जयपुर के लिए रवाना हुआ।