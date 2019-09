पपलाज माता पदयात्रा में जा रही बालिका कुएं में गिरी, डूबने से मौत, रातभर किया प्रयास, सुबह निकला शव

दौसा. नांगल राजावतान. Pappalaj Mata fell into a well going girl in Padayatra, drowning, death, attempted overnight, dead bodyथाना क्षेत्र के लाहड़ीवाला पहाड़ी की तलहटी में बने कुएं में बुधवार रात्रि को पपलाज माता जा रही पदयात्रा में शामिल एक बालिका कुएं में गिर गई। कुएं में पानी होने से उसकी डूबने से मौत हो गई। थानाधिकारी कमलेशकुमार ने बताया कि निशा मीना (9) पुत्री रामोतार मीना निवासी पीपल्या चैनपुरा थाना लवाण पपलाज माता की पदयात्रा में अपने चाचा व चाची के साथ जा रही थी। बालिका लाहडीवाला पहाड़ी के समीप स्थित कुएं में रात्रि करीब 10 बजे गिर गई।



सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को निकालने का प्रयास किया, लेकिन कुएं में पानी अधिक होने से सफलता नहीं मिली। बाद में पम्पसेट से कुएं का पानी निकाल बालिका के शव को सुबह करीब पांच बजे निकाला गया। शव के बाहर आते ही परिजनों सहित अन्य लोगों ने शव का पोस्टमार्टम नहीं कराने की बात को लेकर विरोध किया। लेकिन उपखण्ड अधिकारी बृजेन्द्र मीना, लालसोट सीओ मनराज मीना ने समझाइश कर शव का पोस्टमार्टम कराने के लिए एम्बुलेंस से जिला चिकित्सालय पहुंचाया। जहां पोस्टमार्टम कराने के बाद पुलिस ने शव को परिजनों के सुपुर्द कर दिया।

कुएं पर नहीं लगा था जाल

रामप्रसाद बैजवाड़ी सहित ग्रामीणों ने बताया कि जिस कुएं में बालिका की गिरने से मौत हुई है। उस सार्वजनिक कुएं पर पहले लोहे का जाल लगा हुआ था, लेकिन प्रशासन की अनदेखी के चलते उस जाल को कई माह पहले अज्ञात जने खोलकर ले गए। यदि कुएं पर जाल लगा होता तो बालिका की जान बच सकती थी।

बिजली की नहीं की व्यवस्था

पपलाज माता मेले में लाहडीवाला पहाड़ी होते हुए सैकड़ों पदयात्री दिन-रात गुजरते हैं। इसके बावजूद बिजली की व्यवस्था होने के बाद भी प्रशासन ने एलईडी सहित अन्य उपकरण नहीं लगाए हैं।



लिफ्ट देकर किए 23 हजार रुपए पार, मामला दर्ज

मानपुर. मानपुर थानांतर्गत सिकराय-कड़ी की कोठी रोड पर सहकारी समिति से ऋण राशि लेकर पैदल घर लौट रहे एक वृद्ध किसान की जेब से लिफ्ट देकर मोटरसाइकिल सवार दो युवक 23 हजार पार कर ले गए। किसान की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

थानाप्रभारी सुरेंद्र कुमार ने बताया कि रामेश्वर मीना निवासी गढ़ी ने मामला दर्ज कराया कि वह बुधवार दोपहर को ग्राम सेवा सहकारी समिति सिकराय से फसली ऋण के 23 हजार रुपए लेकर पैदल-पैदल गांव लौट रहा था।



कड़ी की कोठी मार्ग पर मोरेड़ के समीप पीछे से आए मोटरसाइकिल सवार दो युवकों ने उसे लिफ्ट देकर बिठा लिया।कुछ देर चलने के बाद युवकों ने मोटरसाइकिल में हवा कम होने की बात कहकर उसे बीच में रास्ते में ही उतार दिया। युवकों के जाने के बाद उसने जेब देखी तो 23 हजार रुपए गायब मिले।