ऑनलाइन पढ़ाई तो दूर ग्रुप तक में नहीं जुड़े अभिभावक

Parents are not even connected to online group even far away: सरकारी स्कूलों में अधिकतर कमजोर वर्ग के बच्चे, नहीं समझ आ रही ई-एजुकेशन

दौसा. कोरोना लॉकडाउन के चलते सरकार भले ही ई-एजुकेशन उपलब्ध कराने का दावा कर रही है, लेकिन हकीकत यह है कि अधिकतर बच्चों की पहुंच से यह दूर है। जिले में सरकारी स्कूलों में पढऩे वाले करीब 90 प्रतिशत बच्चे कमजोर, असहाय व दुर्बल वर्ग के हैं। इनके पास ना तो स्मार्ट फोन है और ना ही ऑनलाइन पढऩे की समझ। उल्लेखनीय है कि कक्षा 10 व 12 को छोड़कर अन्य सभी कक्षाओं के बच्चों को बिना परीक्षा लिए ही इस बार अगली कक्षा में क्रमोन्नत कर दिया गया है।

सूत्रों के अनुसार जिले में शिक्षकों ने ऑनलाइन पढ़ाई के लिए व्हाट्स एप गु्रप बनाकर अभिभावकों को जोड़ा। इनमें से करीब 60 प्रतिशत अभिभावक तो स्मार्ट फोन नहीं होने के कारण गु्रप से नहीं जुड़ सके। ऐसे में शिक्षकों ने उनके किसी रिश्तेदार या परिचितों के नंबर लेकर ग्रुप में जोड़कर अपनी खानापूर्ति तो पूरी कर ली, लेकिन उसका लाभ बच्चे तक नहीं पहुंचा। क्योंकि जिस को ग्रुप में जोड़ा वह व्यक्ति बच्चे के साथ हमेशा नहीं रहता। ऐसे में ऑनलाइन पढ़ाई के लिए भेजे जाने वाला मेटेरियल बच्चे तक नहीं पहुंच पाता।

इसके अलावा जिन अभिभावकों के पास स्मार्ट फोन है उनके पास ई-एजुकेशन की समझ नहीं है। प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तर के बच्चे तो मोबाइल से कैसे पढऩा है, यह समझ ही नहीं पा रहे हैं। माता-पिता भी मात्र साक्षर होने के कारण उनकी मदद करने में असहाय रहते हैं। कई गांवों में इंटरनेट कनेक्टिीविटी की समस्या भी रहती है। वहीं बच्चे, अभिभावक व शिक्षक भी फिलहाल अवकाश के मूड में हैं। ऑनलाइन एजुकेशन में रुचित नहीं दिखा रहे हैं।



नंबर ही गलत निकले

सरकारी स्कूल के रिकॉर्ड में से नंबर निकालकर जब व्हाट्स एप गु्रप्स पर जोड़ा गया तो कई बच्चों के अभिभावकों के नंबर ही गलत निकले। क्योंकि वे लोग फ्री कॉलिंग के चक्कर में थोड़े दिन में सिम बदल लेते हैं। इसके अलावा कई अभिभावक ग्रुप में जुड़े तो पता लगा कि उनके पास इंटरनेट चलाने के लिए डाटा नहीं है।



शिक्षक ज्यादा, अभिभावक कम

लवाण ब्लॉक के एक विद्यालय के व्हाट्स एप ग्रुप में करीब 25 अध्यापक व मात्र 20 अभिभावक जुड़े हैं, जबकि बच्चों की संख्या करीब 250 है। इसी तरह सैंथल रोड के स्कूल ग्रुप में 200 बच्चों में से मात्र 25 के अभिभावक गु्रप में जुड़ सके। ऐसा ही हाल जिले के अन्य विद्यालयों का है। उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यालयों के ग्रुप में तो अभिभावकों से ज्यादा शिक्षक शामिल हैं। वहीं 50 की उम्र से अधिक के शिक्षकों को तो स्वयं ही स्मार्ट फोन का उपयोग ठीक से नहीं कर पाते तथा ई-एजुकेशन उन्हें भी समझ नहीं है।



फिलहाल राशन की चिंता, ये पढ़ाई समझ से परे

अरनिया निवासी मजदूर रमेश ने बताया कि उनका पुत्र सरकारी स्कूल में पढ़ता है। लॉकडाउन होने से फिलहाल प्रतिदिन राशन की चिंता रहती है। उनके पास फोन भी सामान्य है। इसी तरह कालूराम ने बताया कि स्मार्ट फोन तो है लेकिन उसमें पढ़ाई समझ नहीं आती है।



ग्रुप पर सामग्री डालकर छुट्टी

शिक्षा निदेशालय से जिला शिक्षा अधिकारी को ग्रुप पर प्रतिदिन ई-एजुकेशन के लिए सामग्री मिलती है। वे इस सामग्री को सीबीईओ को भेजते हैं, वहां से पीईईओ के पास तथा पीईईओ के माध्यम से शिक्षकों व अभिभावकों के गु्रप पर प्रतिदिन विषयवार सामग्री पहुंचती है। खास बात यह है कि सभी बस सामग्री को एक से दूसरे ग्रुप में फॉरवर्ड कर इतिश्री कर रहे हैं, उसका लाभ बच्चे को मिल रहा है या नहीं इसका फॉलोअप नहीं किया जा रहा।

फैक्ट फाइल

जिले में कुल सरकारी विद्यालय- 1508

माध्यमिक सेटअप के स्कूल 350

प्रारम्भिक सेटअप के स्कूल 1097

संस्कृत स्कूल 61

कुल विद्यार्थी 180798



इनका कहना है...

निदेशालय से मिले निर्देशानुसार व्हाट्स एप ग्रुप बनाकर ऑनलाइन पढ़ाई कराई जा रही है। ग्रामीण इलाका होने के कारण परेशानी तो है ही, फिर भी पूरा प्रयास किया जा रहा है कि लॉकडाउन के समय का उपयोग किया जा सके।

घनश्याम मीना, जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक दौसा

