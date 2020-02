पार्कों की बिगड़ी सेहत, नहीं कोई संभालने वाला

Parks deteriorate health, no one can handle: नगर परिषद की अनदेखी, लोग परेशान, दस माह से नहीं हुए ठेके

दौसा. स्वच्छ व ताजी हवा के लिए पार्कों में जाने वाले शहरवासी इन दिनों परेशान हैं। पार्कों की दुर्दशा हो रही है। ना सफाई हो रही है ना रख-रखाव है। जिम्मेदार विभाग नगर परिषद अनदेखी कर बैठा है। दस माह से पार्कों के रख-रखाव के ठेके नहीं हुए हैं। ऐसे में पार्कों के हालात बदतर हो रहे हैं।

शहर के बीचों-बीच नेहरू पार्क व बजरंग मैदान स्थित है। नेहरू पार्क नगर परिषद के समीप ही स्थित है। वहीं बजरंग मैदान कुछ मीटर की दूरी पर है। बजरंग मैदान में इन दिनों दुर्गंध से हाल बुरा है। पांच दिन पूर्व शादी-समारोह का कचरा तक नहीं उठाया गया है। वॉक-वे पर ही कचरा पड़ा होने से लोगों ने सुबह भ्रमण करना तक बंद कर दिया है। जो भी सुबह बेहतर सेहत के लिए घूमने आता है, वह नाक बंद कर वापस लौट जाता है। पत्तल-दोने व अन्य सामान पूरे मैदान में हवा के साथ उड़कर फैल गए हैं।



स्थानीय निवासी शिवरतन नायला, कैलाश गोठड़ा, भगवानसहाय अचलपुरा आदि ने बताया कि बजरंग मैदान की दुर्दशा से कईबार अधिकारियों को भी अवगत करा दिया, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता। नियमित सफाई तक नहीं होती है। यहां नगर परिषद राशि जमा कर शादी-समारोह की इजाजत देती है, लेकिन फिर सफाई का ध्यान ना तो आयोजनकर्ता रखता है और ना ही परिषद। कईमहिनों से मैदान में सफाईनहीं हुईहै। हर ओर कचरा फैला हुआ है।



सूख गई हरियाली



बजरंग मैदान की हरियाली भी रख-रखाव के अभाव में सूख गईहै। आसपास के लोगों ने यहां पेड़-पौधे लगाए थे, लेकिन देखभाल के अभाव में खराब हो गए। घास भी सूखकर खराब हो चुकी है। लोगों ने बताया कि प्रतिदिन करीब 500 लोग यहां दिनभर में आते हैं। सुबह योगकक्षाएं चलती हैं। सैकड़ों लोग सुबह-शाम भ्रमण के लिए आते हैं, लेकिन इन दिनों मैदान की दुर्दशा होने से रौनक गायब हो गईहै।



सामुदायिक भवन व स्नानागार जर्जर

बजरंग मैदान में लाखों की लागत से सामुदायिक भवन व स्नानागार बनाया गया था, लेकिन देखभाल नहीं होने से अब जर्जर होने लगे हैं। खिड़की-दरवाजे टूट गए हैं। नलों से टूटियां गायब हैं। प्लास्टर झड़ चुका है। पानी की कोईव्यवस्था नहीं है। लोगों ने बताया कि शीघ्र ही बजरंग मैदान की सुध नहीं ली गईतो पार्क उजड़ जाएगा।

दस माह से ठेका अटका हुआ था। तीसरी बार में अब टेंडर हुए हैं। कार्यादेश की प्रक्रिया चल रही है। शीघ्र ही पार्कों का रख-रखाव शुरू हो जाएगा।

केआर मीना, अधिशासी अभियंता, नगर परिषद दौसा

