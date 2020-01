बांदीकुई स्टेशन पर यात्रियों को मिलेगी कोच से जुड़ी जानकारी

Passengers will get information related to the coach at Bandikui station- बांदीकुई एवं फुलेरा में लगाए जाएंगे कोच इंडिकेटर , करीब दो करोड़ रुपए तक होगी राशि खर्च