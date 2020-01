लम्बी कतार के आगे मरीज लाचार

Patient helpless in front of long queue in hospitals: राजस्थान पत्रिका अभियान: वेंटिलेटर पर चिकित्सा व्यवस्था, आउटडोर के आगे चिकित्सकों की संख्या बौनी

दौसा. जिले की करीब 19 लाख की आबादी की सेहत का जिम्मा मात्र 237 चिकित्सकों को सौंप रखा है। इनमें से भी 30 चिकित्सकों के पद रिक्त है। यही कारण है कि प्रतिदिन सरकारी अस्पतालों में चिकित्सकों के कक्षों के आगे मरीजों की कतार देखने को मिल रही है। स्पताल एवं चिकित्सकों के आवास पर मरीजों की दिनभर कतार देखने को मिलती है।

पत्रिका टीम जब जिले के छोटे-बड़े अस्पताल में पहुंची तो हाल-बेहाल नजर आए। जिला अस्पताल व बड़े कस्बों के अलावा ग्रामीण इलाकों के सरकारी अस्पतालों में चिकित्सकों के कक्षों के आगे मरीजों की लम्बी कतारें देखने को मिली। यहां तक चिकित्सकों के आवासों पर उनको मोटी फीस देने के बाद भी आसानी से नम्बर नहीं आता है।



जिला अस्पताल में फिजिशियन चिकित्सक, स्त्री रोग विशेषज्ञ, शिशु रोग विशेषज्ञ, दमा एवं अस्थमा रोग विशेषज्ञ, सर्जन, कान नाक एवं गला रोग विशेष व हड्डी रोग विशेषज्ञों के कक्षों में मरीजों की कतार लगी देखी गई। यहां तक की जांच खिड़की, प्रयोगशाला, पर्ची काउंटर आदि स्थानोंं पर मरीजों की जमकर भीड़ रहती है। कतार में भी कई मरीज तो थककर बैठ ही जाते हैं।

जिले में एक सरकारी अस्पताल, 16 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, करीब 4 दर्जन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में प्रतिदिन के आउटडोर के आगे चिकित्सकों की संख्या बौनी लगती है। इससे कई मरीजों को मजबूरी में निजी चिकित्सकों के पास इलाज कराने के लिए जाना पड़ता है। चिकित्सा विभाग के अनुसार जिले के अस्पतालों में करीब 237 चिकित्सक कार्यरत हैं। जबकि प्रतिदन का औसतन आउटडोर करीब 7 हजार मरीजों का रहता है। मौसमी बीमारियों के समय तो आउटडोर दो गुना बढ़ जाता है। खासकर विशेषज्ञ चिकित्सकों के यहां तो पूरे दिन में ही कतार में नम्बर नहीं आता है। कई मरीजों को तो चिकित्सकों के पास दूसरे दिन इलाज के लिए आना पड़ता है। अधिकांश मरीज अपना इलाज विशेषज्ञों से ही कराना चाहते हैं।



ग्रामीण अस्पतालों में तो अधिकांश चिकित्सक मात्र अपनी हाजिरी भरने के लिए ही जाते हैं। न तो वे समय से अस्पताल पहुंचते हैं और ना ही पूरे समय मौजूद रहते हैं। खासकर दूसरी पारी में अधिकांश चिकित्सक कम ही पहुंचते हंै। सरकारी अस्पतालों के चिकित्सकों में अधिकांश दौसा या जयपुर से ही अपडाउन करते हंै।



अस्पताल स्वीकृत पद कार्यरत रिक्त

जिला अस्पताल 56 55 1

ग्रामीण अस्पताल 181 151 29

जिले के सरकारी अस्पतालों में अधिकांश चिकित्सकों के पद भरे हुए हैं। फिर भी चिकित्सा व्यवस्था में कहीं परेशानी है तो वे व्यवस्था सुधारेंगे।

- डॉ. पीएम वर्मा, सीएमएचओ दौसा

