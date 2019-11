खबर का असर: अनाथ बालकों की सहायता के लिए बढ़े हाथ

Patrika impact: Hands up to help orphans: अधिकारी पहुंचे, युवाओं ने किया सहयोग

दौसा. लालसोट. रामगढ़ पचवारा इलाके के पीपली पातलवास गांव में एक परिवार के तीन अनाथ बालकों की सहायता के लिए करीब ढाई सौ लोग आगे आ चुके हैं। ये लोग परिवार को आर्थिक सहायता कर रहे हैं। राजस्थान पत्रिका ने 21 नवम्बर के अंक में 'माता -पिता को बीमारी लील गई, अनाथ हुए तीन भाई-बहन शीर्षक से खबर प्रकाशित कर परिवार की दर्दभरी दास्तां उजागर की थी। इस पर स्थानीय युवाओं ने सोशल मीडिया पर 'मिशन पीपली पातलवासÓ ग्रुप बनाया। इसके तहत अभी तक 244 लोग बालिका के खाते में आर्थिक सहयोग कर चुके हैं।

स्थानीय निवासी मोतीलाल मीना ने बताया कि परिवार को सरकारी सहायता दिलाने का भी प्रयास जारी है। कालाखोह अम्बाड़ी निवासी राजेश कुमार मीना ने बताया कि फेसबुक पर राजस्थान पत्रिका में खबर पढ़कर अनाथ बालकों की सहायता के लिए युवाओं से बात की और सफलता मिली।



वहीं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की सामाजिक सुरक्षा अधिकारी मोनिका नकवाल भी पीपली पातलवास गांव पहुंची और अनाथ ब'चों से मिलकर उनकी पीड़ा को जाना। छात्रावास अधीक्षक ऊषा बैरवा ने अनाथ ब'चों का राÓय सरकार की पालनहार योजना का आवेदन भी भरवाया। सामाजिक सुरक्षा अधिकारी मोनिका नकवाल ने ब'चों का नाम उनके चाचा रामलाल के भामाशाह कार्ड में जोड़़े जाने के लिए ऑनलाइन आवेदन से पूर्व विद्यालय में अध्ययनरत होने का प्रमाण पत्र भी तैयार कराने को कहा। भामाशाह कार्ड में शामिल होने के बाद अनाथ ब'चों को अन्य सरकारी योजनाओं का भी लाभ मिलेगा।



उल्लेखनीय है कि पीपली पातलवास निवासी रामस्वरूप मीना व उसकी पत्नी मनभरी देवी मीना की मौत हो चुकी है। उनके बेटा एक दिलराज, बेटी मौसमी व किरण दो बेटियां है। उनके पास ना रहने को छत है और ना खाने को दाना। चाचा रामलाल भी बीमार है और उनके भी पांच बेटियां हैं।

