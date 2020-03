patrikaCoronaLATEST: अब अंतिम यात्रा के साथ नहीं जा सकेंगे 20 से अधिक लोग

#patrikaCoronaLATEST: Restaurants and brick kilns will be closed- जिला कलक्टर ने सौंपी 14 विभागों के अधिकारियों को जिम्मेदारी

दौसा. कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए अब जिलेभर में रेस्टोरेंट,होटल व ईंट भट्टों को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाएगा। यहां तक श्मशान घाट या कब्रिस्तान में भी 20 से अधिक लोगों के जाने पर पाबंदी लगा दी है। जिला कलक्टर अविचल चतुर्वेदी ने जिले के प्रमुख विभागों के आला अधिकारियों को अलग - अलग जिम्मेदारियां सौंपी है।

जिला कलक्टर ने कृषि उपज मण्डी, फल मण्डी व सब्जी मण्डी के सचिव को निर्देश दिए ैं हैं कि कृषि उपज मण्डी व फल- सब्जी मण्डी परिसर में सभी स्थानों पर लाउड स्पीकर लगा कर लोगों को कोरोना बचाव की जानकारी देनी है और मण्डी में होमगार्ड लगा कर यह सुनिश्चित किया जाए कि वहां 20 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं हो रहे हैं। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना है।

इसी प्रकार नगरपरिषद आयुक्त, नगरपालिका अधिशासी अधिकारी एवं सभी उपखण्ड अधिकारियों को जिले में चल रही रेस्टोरेंटों को तत्काल प्रभाव बंद करवा दिया जाए। उन्होंने रोडवेज डिपो प्रबंधक एवं सभी रेलवे स्टेशनों के अधीक्षकों को निर्देश दिए हैं, कि बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशनों पर जागरूकता का काम कराया जाए। पुलिस अधीक्षक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद को निर्देश दिए हैं कि विदेश से कोईभी व्यक्ति अगर शहर या किसी भी गांव में आता है तो अधिकारी अपने कार्यालय में एक नियंत्रण कक्ष स्थापित करवाएं।

प्रतिदिन ग्राम पंचायतों से सूचना लेकर 4 बजे तक सीएमएचओ को रिपोर्ट करें। पुलिस अधीक्षक, सभी उपखण्ड अधिकारी व मत्स्य परियोजना अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि जिले में धारा 144 लागू है। जिलेभर में बांध, झील जहांलोगों की भीड़ अधिक रहती है वहां पर लोगों की भीड़ एकत्रित नहीं होने दी जाए। श्रम कल्याण अधिकारी व उपखण्ड अधिकारियों को उनके इलाके में चल रहे ईंट भट्टे तत्काल प्रभाव से बंद करवाने के आदेश दिए हंैं।

उन्होंने कहा कि खानों में 20 से अधिक मजदूर काम नहीं करेंगे। नगरपरिषद आयुक्त, एसडीएम एवं नगरपालिका अधिशासी अधिकारियों को भी मैरिज गार्डन बंद करवाने के निर्देश दिए हैं। वहीं गार्डन मालिकों को आगामी दिनों में कोईभी बुकिंग नहीं करने के लिए पाबंद करने के निर्देश दिए हैं। सरकारी, गैर सरकारी संस्था, कार्यालय,ई- मित्रों पर बायोमैट्रिक सम्बन्धी काम पर रोक लगा दी है। श्मशान घाट या कब्रिस्तानों में 20 से अधिक लोगों को एकत्रित नहीं होने दिया जाए।

क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी व जिला परिवहन अधिकारी को निर्देश दिए हंै कि जिले में कोरोना संक्रमण से प्रभावित राÓयों से आने वाले लोगों की चैकिंगकर अगर उनमें कोई लक्षण पाए जाते हैं तो उसकी सूची प्रतिदिन सीएमएचओ कार्यालय भिजवाई जाए। उन्होंने सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग एवं सीएमएचओ को निर्देश दिए है कि सोशल मीडिया पर एक वेबपेज बनाया जाए जिस पर जागरूकता की सूचना प्रसारित की जाए और गलत तथ्यों का खण्डन किया जाए। रीको औद्योगिक इलाके में धारा 144 को देखते हुए फैक्ट्री में 20 से अधिक लोग काम नहीं करें, कार्य करते समय मजदूर एकत्रित नहीं हो। खाना खाते समय भी कम से कम एक मीटर की दूरी बनाए रखें।वहीं आबकारी अधिकारी को भी निर्देश दिए हंै कि शराब की दुकानों पर भी एक साथ 5 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं हो।

