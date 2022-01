शहीद दिवस पर निकाला शांति मार्च

Father of the Nation Mahatma Gandhi's death anniversary, Peace march on Martyrs' Day: राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि

दौसा Published: January 30, 2022 07:34:10 pm

दौसा. आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर आजादी का अमृत महोत्सव की शृंखला में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि शहीद दिवस के रूप में मनाई गई। रविवार को जिला प्रशासन दौसा, अहिंसा प्रकोष्ठ दौसा एवं महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति दौसा के तत्वावधान में आयोजित शांति मार्च को कृषि विपणन एवं पर्यटन राज्यमंत्री मुरारीलाल मीणा, अतिरिक्त जिला कलक्टर आरके मीणा, उपखंड अधिकारी विजेंद्र मीणा, नगर सभापति ममता चौधरी आदि ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

शहीद दिवस पर निकाला शांति मार्च



पीजी कॉलेज से रवाना हुए शान्ति मार्च में एनएसएस, एनसीसी, भारत स्काउट्स, हिंदुस्तान स्काउट्स के छात्र-छात्राओं ने भाग लिया। गांधीजी के प्रिय भजनों पर छात्र-छात्राओं के कदम आगे बढ़े। गांधी सर्किल पर समापन के अवसर पर एडीएम ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ना केवल हमारा अतीत हैं, बल्कि देश का वर्तमान और भविष्य भी हैं। हम सभी को गांधीजी के बताए गए आदर्शों पर चलकर नए राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका अदा करनी है। उन्होंने शांति एवं अहिंसा का संदेश भी दिया। इस अवसर पर गांधी प्रतिमा पर श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई।



इस मौके पर अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी व गांधी प्रकोष्ठ प्रभारी डॉ. मनीषा शर्मा, राजेश उदाला, घनश्याम भांडारेज, राकेश आलोरिया, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक डॉ. करतारसिंह मीणा, लायन्स क्लब प्रांतीय अध्यक्ष मनोहर लाल गुप्ता, परियोजना समन्वयक महेश आचार्य, जलेन्द्र शर्मा, निकिता नरानिया, महेश आचार्य, सुशील कुमार शर्मा, रोटरी क्लब अध्यक्ष शिवशंकर सोनी आदि उपस्थित थे।



कलक्ट्रेट में मौन रखा

कलक्ट्रेट प्रांगण में शहीद दिवस के अवसर पर 2 मिनट का मौन रखा गया। अतिरिक्त जिला कलक्टर आरके मीणा ने गांधीजी के चित्र पर सूत की माला पहनाकर पुष्पांजलि अर्पित की।

बसवा. बसवा कस्बे में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि मनाई गई। कार्यकर्ताओं द्वारा महात्मा गांधी की जीवनी पर प्रकाश डाला गया। ब्लॉक महिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष शकुंतला सोडिया, नगर कांग्रेस अध्यक्ष राधाकिशन मीणा, रमाकांत मिश्रा, मनोहर सोडिया, सूरजमल सोडिया, सुरेश चंद्र सैनी आदि उपस्थित रहे।

