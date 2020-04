चार दिन बाद बाजार खुले तो टूट पड़े लोग

People broke down after four days if the market opened: सोशल डिस्टेंस की पालना नहीं

महुवा. शहर में पिछले 4 दिन बाद प्रशासनिक अधिकारियों के निर्देशन के बाद बाजार कुछ समय के लिए खोले गए। लेकिन लोगों ने सोशल डिस्टेंस की पालना नहीं की तो उपखंड अधिकारी ने बाजार पुन बंद करवा दिया । उपखण्ड अधिकारी गोपाल जांगिड़ ने बताया कि बार-बार समझाने के बाद भी लोगों ने सोशल डिस्टेंस की पालना नहीं की जा रही है। पुलिस और प्रशासन सोशल डिस्टेंस की पालना नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं बाजार खोले जाने के निर्धारित समय पर भी विचार विमर्श किया जाएगा।

जानकारी के अनुसार पुलिस और प्रशासन के द्वारा कोरोनावायरस कोविड - 19 सोशल डिस्टेंस की पालना को लेकर पुलिस और प्रशासन के द्वारा भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन लोगों द्वारा इसे नजरअंदाज किए जाने के कारण प्रशासन भी अपने आप को असहाय महसूस कर रहा है । वहीं बुधवार को बाजार खोले जाने पर लोगों ने सोशल डिस्टेंस की पालना नहीं की तो बाजार फिर से बंद करवा दिया गया।

गांव को सेनेटाइज करने में जुटे ग्रामीण



बैजूपाड़ा (बांदीकुई). ग्राम पंचायत बैजूपाड़ा व गांव-ढाणियों में भामाशाह केदारप्रसाद मीणा की ओर से सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिडक़ाव कराया जा रहा है। ग्रामीण स्वयं ट्रैक्टर में मशीन लगाकर प्रमुख मार्गों एवं घरों में छिडक़ाव करने में जुटे हुए हैं। ग्रामीण भामाशाह की इस पहल से प्रेरित होकर मास्क एवं सेनेटाइज का भी उपयोग करने लगे हैं। वहीं लोगों को लॉकडाउन की पालना करते हुए घरों में रहने के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है।

भामाशाह की ओर से जरुरतमंद लोगों को राशन सामग्री का भी वितरण किया जा रहा है। इस मौके पर मोनू पंडित, डीसी कंचनपुरा, बंटी बना, सुदामा, बनाराम मीणा भी मौजूद थे। वहीं राष्ट्रीय मीणा छात्र महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश झूंथाहेड़ा के नेतृत्व में बेजुबान पक्षियों के लिए परिण्डे लगाए गए। वहीं एक घायल मोरनी का उपचार किया। (ए.सं.)

