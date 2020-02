भगवान देवनारायण की शोभायात्रा में उमड़ा जनसैलाब

People gathered in the procession of Lord Devnarayan: सजीव झांकियां व घोडिय़ों का नृत्य रहा आकर्षण का केन्द्र

बांदीकुई. गुर्जर समाज की ओर से देवनारायण भगवान की शोभायात्रा रविवार को देव मंदिर मुकरपुरा से रवाना हुई। शोभायात्रा में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। विधायक गजराज खटाना ने देवनारायण भगवान की पूजा-अर्चना की। इसके बाद शोभायात्रा में महिलाएं सिर पर मंगल कलश रखकर भजन गाते हुए एवं पुरुष हाथों में ध्वज लेकर जयघोष लगाते हुए चल रहे थे।

शोभायात्रा बाढ़ बगीची, अणची का बास, गुढ़ारोड, कोर्ट तिराहा, नगरपालिका के सामने, आगरा फाटक, पीडब्ल्यूडी तिराहा एवं सिकंदरा रोड होते हुए शहर के प्रमुख मार्गों से होकर कृषि उपज मण्डी के सामने स्थित देवनारायण मंदिर पहुंची। शोभायात्रा में घोडिय़ों का नृत्य व सजीव झांकियां मुख्य आकर्षण का केन्द्र रही। शोभायात्रा का नगरपालिका के सामने, सिकंदरा रोड पर स्वागत द्वार लगाकर एवं पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया।

कई जगहों पर फल वितरित किए गए। करीब एक किलोमीटर दूरी तक श्रद्धालुओं की भीड़भाड़ रही। समूचा शहर देवनारायण भगवान के जयघोषों से गुंजायमान हो गया और वातावरण भक्तिमय हो गया।इस दौरान देवनारायण मंदिर पहुंच लोगों ने मत्था टेक खुशहाली की कामना की।

वहीं लोगों ने मंदिर पर देवधाम जोधपुरिया जैसा मुख्य द्वार बनाने एवं मुकरपुरा चौराहे का सरदार वल्लभाई पटेल नामकरण किए जाने की मांग भी की।तत्कालीन जिला प्रमुख गीता खटाना, गुर्जर समाज अध्यक्ष गिर्राज घुरैया, गुर्जर समाज तहसील अध्यक्ष विजयसिंह बैंसला, सुभाष माल लादिया, एडवोकेट महेन्द्रसिंह तंवर, कुलदीप डोई, सुमेरसिंह, मानसिंह, रणजीतसिंह छावडी, पार्षद मुकेश माल, देवनारायण मंदिर आभानेरी कमेटी अध्यक्ष रामसिंह म्हाणा, अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा तहसील अध्यक्ष नीरू दडग़स, भवानी चौधरी, नीरज चौधरी, मक्खनसिंह, राकेश डोई आदि ने भी शिरकत की।(नि.स.)

जोबनेर माता के जागरण में झूम श्रोतागण



महुवा. कस्बे के मुख्य बाजार स्थित गोपीनाथ के मंदिर में जोबनेर भक्त मण्डल के तत्वावधान में जोबनेर माता का जागरण का आयोजन किया गया। इस अवसर पर फूल बंगला झांकी, छप्पन भोग की झांकी, अखण्ड Óयोत, इत्र वर्षा व फूलों की वर्षा की गई। माता का भव्य दरबार सजाया गया। अखण्ड Óयोति जोबनेर से आए पण्डित सतीश चंद शर्मा ने जलाई। रविवार सुबह आरती के साथ प्रसादी वितरण की गई। इस अवसर पर समिति के सदस्य सतीश चन्द गुप्ता, किशोरीलाल टुडियाना, रामकिशन गिरदावर, प्रकाश गुप्ता, कैलाश, रमेश कुमार, अखिलेश चौधरी एवं समिति के सभी सदस्य मौजूद थे।