डिवाइडर के बीच रास्ता नहीं छोड़ा तो सड़क पर उतरे लोग

बांदीकुई (दौसा). People left on the road if they did not leave the path between the dividersनगरपालिका की ओर से सौन्दर्यीकरण को बढ़ावा दिए जाने के लिए कोर्ट तिराहे से गुढ़ारोड फाटक तक बनाए जा रहे डिवाइडर निर्माण में कॉलोनियों को जाने वाले मार्ग के लिए रास्ता नहीं छोड़े जाने को लेकर लोगों ने जाम लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। बाद में समझाइश पर लोगों ने जाम खोल दिया और पालिका कार्यालय पहुंच प्रशासन के समक्ष नाराजगी जताते हुए कॉलोनियों को जाने के लिए रास्ता छोड़े जाने की मांग की।

पालिका की ओर से सहमति जता देने के बाद मामला शांत हुआ। जानकारी के अनुसार कोर्ट तिराहे से दिल्ली फाटक तक सड़क के बीच डिवाइडर निर्माण किया जा रहा है। इसके लिए फाउण्डेशन भरकर लोहे की गाटरें भी लगा दी गई। लोगों का कहना है कि सड़क के दोनों ओर कॉलोनियां बसी हुई हैं। न्यायालय के पीछे भी खासी संख्या में आबादी है। ऐसे में डिवाइडरों के बीच से कॉलोनियों में जाने के लिए रास्ता छोडऩा चाहिए। इससे आवागमन की समुचित सुविधा मुहैया हो सके, लेकिन पालिका प्रशासन की ओर से कोई रास्ता नहीं छोड़ा जा रहा है।



इसको लेकर कॉलोनी के लोग एकत्र हो गए और सड़क पर टायर, पत्थर व अन्य सामान डालकर जाम लगा दिया। इससे कुछ ही देर में वाहनों की लम्बी कतार लग गई। लोगों की वाहन चालकों से भी कहासुनी हुई। इसके बाद उपस्थित लोगों ने समझाइश कर करीब 10 मिनट बाद ही जाम खुलवा दिया, वहीं कॉलोनी के लोग एकत्र होकर पालिका कार्यालय पहुंच गए और विरोध जताना शुरू कर दिया।

लोगों ने बताया कि यदि कॉलोनियों में जाने वाले मार्ग के लिए रास्ता नहीं छोड़ा गया तो एकजुट होकर आन्दोलन पर उतारू होना पड़ेगा। लोगों ने पालिका कनिष्ठ अभियंता लाखनसिंह को ज्ञापन सौंप कार्रवाई की मांग की। विजेन्द्र मीणा, ओमप्रकाश मुंशी, केके शर्मा, संजय शर्मा, देवीसिंह मीणा, विजय जैन, कुसुमलता, निर्मला देवी, रामा देवी एवं भगवती देवी ने भी विरोध जताया।