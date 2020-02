लोगों के लिए नासूर बनी जाम की समस्या से मिलेगी निजात

People will get rid of canker problem -आगरा फाटक पर लगेंगे डबल इलैक्ट्रिक फाटक -रेल प्रशासन जुटा तैयारियों को अंतिम रूप देने में

बांदीकुई. रेल प्रशासन की ओर से आगरा फाटक पर दिनभर लगने वाले जाम की समस्या से लोगों को निजात दिलाए जाने के लिए डबल इलैक्ट्रिक फाटक लगाए जाने की तैयारी की जा रही है। इससे क्षेत्र के लोगों को राहत मिल सकेगी। इसके लिए रेल प्रशासन की ओर से फाटक पर स्थित पुरानी गुमटी के पीछे करीब 10 फिट दूरी पर नई गुमटी का निर्माण का रेल प्रशासन ने निर्माण भी करा दिया है। दोनों फाटकों की दूरी करीब 22 मीटर लम्बी होना बताया जा रहा है। इसमें बुधवार रात को रेल प्रशासन ने मध्य में सीमेंट की ईंटो से डिवाइडर का भी निर्माण कर दिया है।

वहीं इलैक्ट्रिक फाटक संचालित किए जाने के लिए केबल भी बिछा दी गई है। ऐसे में फाटक पर वर्तमान में संचालित हाथ वाले फाटक को पूरी तरह हटाया भी जाएगा। फाटक को संचालित किए जाने के लिए रेलवे के अधिकारी भी मौके पर आकर वस्तुस्थिति का अवलोकन कर चुके हैं। इस फाटक को फरवरी माह के अंत तक संचालित किए जाने की तैयारी चल रही है। इसके लिए अन्य उपकरण भी गुमटी पर उपलब्ध करा दिए गए हैं।

24 घण्टे में गुजरती हैं 60 से अधिक ट्रेनें

बांदीकुई-भरतपुर रेल मार्ग पर 24 घण्टे में करीब 60 से अधिक सवारी व मालगाडिय़ांं गुजरती हैं। एक गाड़ी को गुजरने में औसतन 10 मिनट से अधिक समय लगता है। ऐसे में करीब 600 मिनट फाटक बंद रहता है। इसका अर्थ ये है कि यह फाटक 24 घण्टे में से 10 घण्टे बंद रहता है। जब फाटक बंद होता है ओर ट्रेन गुजरने के बाद खुलता है। तो फाटक व मुख्य बाजार में जगह की कमी अखरने से वाहन आड़े तिरछे फंस जाते हैं और दिनभर जाम की स्थिति बनी रहती है। इन दिनों तो हालात ये हो गए हैं कि शहर के प्रमुख मार्ग बसवा रोड, सिकंदरा रोड, बडियाल रोड, आगरा फाटक एवं माधोगंज मण्डी के सामने दिनभर ही जाम लगा रहता है। इसका असर व्यापार पर भी पडऩे लगा है। ऐसे में यदि फाटक का चौड़ाईकरण व डबल फाटक लग जाने से यातायात व्यवस्था में सुधार होगा।

व्यापारियों में भी मचा हुआ है हडक़म्प

डबल फाटक होने से सडक़ का चौड़ाईकरण होगा। जबकि फाटक के चारों ओर दूकानें एवं प्रमुख मार्ग हैं। ऐसे में व्यापारियों में भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि जगह ही नहीं है तो फिर चौड़ाईकरण कैसे होगा। इसको लेकर कुछ व्यापारियों में खलबली मची हुई है। हालांकि अभी तक रेलवे की ओर से स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है और ना ही कोई चिन्हिकरण किया गया है। ये स्थिति तो फाटक लगने के बाद ही स्पष्ट होगी कि कहीं रेलवे को चौड़ाईकरण के लिए तोडफ़ोड़ करनी है या नहीं।

अण्डरपास व ओवरब्रिज की जगह ढूंढा है रास्ता

आगरा फाटक पर अण्डरपास व ओवरब्रिज के लिए भी रेलवे ने पहले प्रस्ताव बनाए थे, लेकिन इसमें मुख्य बाजार को काफी नुकसान होने व मापदण्ड के मुताबिक जगह नहीं मिलने के कारण प्रस्ताव फाइलों में ही दब गए, लेकिन क्षेत्र के लोगों की लम्बे समय से चली आ रही आगरा फाटक जाम की समस्या के समाधान की मांग किए जाने पर रेलवे ने नया तरीका ढूंढा है। डबल फाटक लगने से चौडाईकरण होने से यातायात व्यवस्था में सुधार होगा। क्योंकि एक फाटक से आने व दूसरे से जाने की व्यवस्था रहेगी। इससे वाहन आड़े तिरछे नहीं फंसेगे और सुव्यवस्थित कतार से गुजर जाएंगे।