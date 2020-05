आज से खुलेंगे अनुमत प्रतिष्ठान, कफ्र्यूग्रस्त इलाकों में कोई ढील नहीं

Permitted establishments to be opened, no relaxation in curfew areas: सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक रहेगा समय, सम्बन्धित एसडीएम व पुलिस अधिकारी कराएंगे पालना

दौसा. राजस्थान सरकार की ओर से 4 मई से 17 मई तक लॉकडाउन की गाइड लाइन के बाद अब जिला मजिस्ट्रेट ने भी मॉडिफाइड गाइडलाइन पालना के लिए सम्बन्धित उपखण्ड मजिस्ट्रेट व पुलिस अधिकारी सुनिश्चित के आदेश जारी किए हैं। ओरेंज जोन में अनुमत प्रतिष्ठान सुबह 8 से शाम 6 बजे तक खुल सकेंगे, लेकिन कफ्र्यूग्रस्त इलाकों में कोई ढील नहीं दी जाएगी। दौसा शहर के 22 वार्ड, लालसोट शहर व बहरावण्डा-लांका इलाके में कफ्र्यू है।

Permitted establishments to be opened, no relaxation in curfew areas



जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि सम्बन्धित उपखण्ड मजिस्ट्रेट व पुलिस अधिकारी अनुमत प्रतिष्ठानों के व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों से बातचीत कर गाइडलाइन की पालना करने के लिए कहेंगे। अनुमत प्रतिष्ठान के दुकानदार, कार्मिक बिना मास्क के कार्य नहीं करेंगे और ना ही बिना मास्क वाले ग्राहक को सामान देंगे। दुकान के आगे गोले बना कर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कराएंगे। अगर कोई व्यापारी, दुकानदार सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करता है, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अन्य विभिन्न धाराओं में कार्यवाही के साथ-साथ कुछ दिनों के लिए संबंधित प्रतिष्ठान को बंद करवा दिया जाएगा।

परिवार का मुखिया ध्यान रखे

जिला कलक्टर ने बताया कि लॉकडाउन की पालना व सोशल डिस्टेंसिंग रखना प्रत्येक नागरिक, व्यापारी के स्वयं के लिए व उसके परिवार व समाज के लिए हितकारी है। कोई भी संक्रमित व्यक्ति किसी प्रतिष्ठान पर आ सकता है, ऐसे में बचाव करना ही सुरक्षा है। जिले के किसी शहर, कस्बा या गांव में कोई संक्रमित व्यक्ति पाए जाने पर डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइन के अनुसार 3 किलोमीटर की परिधि में कफ्र्यू का प्रावधान है, कफ्र्यू की कड़ाई लॉकडाउन से भी कहीं ज्यादा है, ऐसे में प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है, कि वे सामाजिक दूरी बनाए रखे, मास्क का प्रयोग करें तथा अनावश्यक घर से बाहर न जाए। परिवार का मुखिया भी इस बात का ध्यान रखे कि कोई भी घर का सदस्य अनावश्यक घर से बाहर न जाए।

धारा 144 की पालना जरूरी

जिला मजिस्ट्रेट चतुर्वेदी ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान धारा 144 प्रभावी है। सार्वजनिक स्थानों पर 5 व्यक्तियों से अधिक एकत्रित व आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा। शाम 7 बजे से सुबह 8 बजे तक सभी गैर आवश्यक गतिविधियों के लिए व्यक्तियों के आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा। आपात स्थिति में जिला प्रशासन या नजदीक के पुलिस थाने से सम्पर्क किया जा सकता है।

जिले में जो गतिविधियां बंद रहेगी

चिकित्सा सेवाओं, एयर एम्बुलेंस, सुरक्षा गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अनुमत उद्देश्य को छोडकऱ घरेलू व हवाई यात्रा, रेल आवागमन, अनुमत उद्धेश्यों के अतिरिक्त सार्वजनिक परिवहन के लिए अन्तरराज्यीय बसों का आवागमन, सभी विद्यालय, महाविद्यालय, शैक्षणिक, कोचिंग संस्थान आदि बंद रहेंगे। ऑनलाइन अध्यापन तथा डिस्टेंस लर्निंग की अनुमति रहेगी। सभी सिनेमा हॉल, मॉल, शॉपिंग मॉल, व्यायाम शालाएं, स्पोर्ट कॉम्पलेक्स, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, बार, ऑडिटोरियम, ऐसेम्बली हॉल और सामान प्रकृति के स्थान बंद रहेगें। सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन अकादमी, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम तथा अन्य समारोह निषिद्ध है। सभी धार्मिक स्थल, पूजा स्थल जनता के लिए बंद रहेगें। सभी धार्मिक सम्मेलन पर पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।

बुजुर्ग व बालकों को घर में ही रहना होगा

65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे आवश्यकताओं एवं स्वास्थ्य आवश्यकता की पूर्ति के अतिरिक्त घर में ही रहेंगे। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना जरूरी होगा। कोई संगठन सार्वजनिक स्थल का प्रभारी 5 या 5 से अधिक व्यक्ति इकठ्ठे नहीं होंगे। शादी समारोह में 50 अतिथि एवं अंतिम संस्कार में 20 व्यक्तियों को अनुमति दी जाएगी। सार्वजनिक स्थलों पर थूकने पर जुर्माना व दण्ड दिया जाएगा।

