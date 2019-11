पेट्रोल पंप सेल्समैन से लूट व अपहरण के प्रयास का आरोपी गिरफ्तार

दौसा. मानपुर थानांतर्गत सिकराय कस्बे के मानपुर रोड स्थित पेट्रोल पंप पर शुक्रवार देर रात सेल्समैन की कनपटी पर बंदूक तानकर लूट व अपहरण के प्रयास के मामले में पुलिस ने सोमवार शाम एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी एवं गाड़ी की बरामदगी के प्रयास कर रही है।

Petrol pump salesmen arrested for robbery and kidnapping attempt... थानाप्रभारी सुरेश कुमार ने बताया कि एस्सार कंपनी के पेट्रोल पंप पर सेल्समैन सुरेश मीना निवासी सिकराय की कनपटी बंदूक तानकर लूट व अपहरण के प्रयास की घटना के बाद पुलिस अधीक्षक प्रहलाद कृष्णियां, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल सिंह चौहान, वृत्ताधिकारी सुरेश मीना के निर्देशन में हैडकांस्टेबल जवानसिंह, सुरज्ञान सिंह, कांस्टेबल केशव, राजेश, कपिल, कप्तानसिंह, मनोहर की टीम गठित कर रवाना किया गया। टीम ने बदमाशों की तलाश के लिए जगह-जगह दबिश दी। उन्होंने बताया कि सोमवार को मुखबिर से सूचना मिली कि पेट्रोल पंप की घटना में शामिल एक बदमाश लोटवाड़ा में है। मौके पर पहुंची टीम ने आरोपी प्रेमराज मीना निवासी नौरंगवाड़ा थाना मेहंदीपुर बालाजी को गिरफ्तार कर लिया।

गौरतलब है कि शुक्रवार देर रात पेट्रोल पंप पर कार से पहुंचे नकाबपोश तीन बदमाशों ने पहले रैकी की। इसके बाद सेल्समैन को अकेला पाकर कनपटी पर बंदूक तान दी। सेल्समैन के चिल् लाने की आवाज सुन पहुंचे अन्य लोगों को आता देख बदमाश भाग छूटे। पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी मे कैद होने के बाद पुलिस ने आरोपियों की पकड़ के लिए टीम गठित कर रवाना किया था।

Those accused of killing a young man shot in Sikrai jail... सिकराय में गोली मारकर युवक की हत्या के आरोपियों को जेल

मानपुर. थानांतर्गत सिकराय कस्बे के छोटा बाजार में 28 अक्टूबर की रात घर के बाहर पटाखे चला रहे युवक की गोली मारकर हत्या के आरोपियों की पुलिस रिमांड अवधि खत्म होने पर न्यायालय में पेश किया।जहां से मजिस्ट्रेट ने उन्हें जेल भेज दिया।

थानाधिकारी सुरेश कुमार ने बताया कि गोवर्धन पूजा के बाद घर के बाहर पटाखे चला रहे युवक दिलीप कंड़ेरा पर गोली मारकर हत्या करने के आरोपी विजय कंड़ेरा निवासी बलदेवगढ़ व राहुल कंड़ेरा निवासी दौसा को न्यायालय में पेश किया गया।उन्होंने बताया कि दोनों आरोपी रिश्ते में मामा व भाणजा हैं। उल्लेखनीय है कि 28 अक्टूबर की रात करीब साढ़े 9 बजे बाइक पर आए दोनों आरोपियों ने दिलीप की गोली मारकर हत्या कर दी थी, ग्रामीणों की सहायता से पुलिस ने आरोपियों को सिकराय से गिरफ्तार किया।

Accused of obstruction in state work arrested... राजकार्य में बाधा का आरोपित गिरफ्तार

- कनिष्ठ अभियंता से अभद्र व्यवहार

मानपुर. थानांतर्गत रायपुरा गूजरान गांव में विद्युत निगम कनिष्ठ अभियंता से अभद्र व्यवहार व राजकार्य में बाधा डालने के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस के अनुसार विद्युत निगम महुवा में कार्यरत कनिष्ठ अभियंता कमलेश मीना ने 22 अक्टूबर को मुकेश गुर्जर निवासी रायपुरा गूजरान के खिलाफ अभद्र व्यवहार, राजकार्य में बाधा डालने एवं जातिसूचक शब्दों से अपमानित करने का मामला दर्ज कराया था।मामले की जांच वृत्ताधिकारी सुरेश चंद मीना कर रहे हैं।