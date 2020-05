प्रकृति का मनभावन नजारा, दौसा में एक साथ दो इंद्रधनुष

Pleasing view of nature, two rainbows together in Dausa: दौसा के गांधी तिराहे पर छाया अंधेरा व आकाश में सजा इंद्रधनुष

दौसा. प्रकृति का अद्भुत नजारा बुधवार शाम देखा गया, जब अचानक दौसा शहर के आसमान में अंधेरा छा गया और सात रंगों की रंगोली में एक साथ दो इंद्रधनुष ने स्वच्छ वातावरण का शृंगार किया। दौसा के गांधी तिराहे पर छाया अंधेरा व आकाश में सजा इंद्रधनुष।

चौथे दिन भी अंधड़ के साथ हुई बारिश

दौसा. जिलेभर में पिछले चार दिन से मौसम का मिजाज बदला हुआ है। प्रतिदिन अंधड़ के साथ बारिश हो रही है। बुधवार सुबह करीब पांच बजे आकाश में बादलों की घटा छाना शुरू हो गया। इसके बाद आकाश में बादलों की गर्जना व तेज बिजली चमकी। इसके बाद तेज अंधड़ के साथ बारिश शुरू हो गई। वहीं शाम को भी मौसम बदल गया।

पिछले चार दिन से जिलेभर में कभी सुबह तो कभी शाम को मौसम का मिजाज बदल रहा है। लोगों का कहना है इस बार मौसम ने गर्मी का अहसास ही नहीं होने दिया।



खेतों में हो रही है जुताई

जिन किसानों ने रबी की फसलों की कटाई के बाद खेतों में मिट्टी सूख गई थी जिससे खेतों की जुताई नहीं हो पाई थी, उन खेतों में अब आसानी से जुताई हो रही है। कई खेतों में तो गीला अधिक होने के कारण जुताई ही नहीं हो पा रही है। हालांकि मण्डियों में अपनी फसलों को बेचने आने वाले किसानों को थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।



बारिश के साथ गिरे चने के आकार के ओले

बांदीकुई. आभानेरी क्षेत्र के सुधारनपाड़ा एवं गोलाड़ा सहित आस-पास के क्षेत्र में बुधवार दोपहर तेज हवा के साथ बारिश एवं चने के आकार के ओले गिरे। इससे मौसम खुशनुमा हो गया। लोगों ने भी गर्मी से राहत महसूस की। इसके अलावा क्षेत्र में दिनभर बादल छाए रहे। बादलों की तेज गर्जन भी हुई।

