पुलिस व प्रशासन ने कर्फ्यूग्रस्त इलाके में दिखाई सख्ती

Police and administration showed strictness in the curfewed area: अधिकारियों ने कहा, कोई नहीं दिखे घूमता

दौसा. जिला मुख्यालय पर कफ्र्यूग्रस्त व लॉकडाउन में ढिलाई को देख मंगलवार को पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों ने प्वाइंटों पर तैनात पुलिसकर्मियों की ढिलाई को देखकर नाराजगी जताई। अधिकारियों ने प्वाइंट पर तैनात पुलिसकर्मियों को निर्देश दिए कि बिना वजह घूमने वाले लोगों के खिलाफ सख्त रवैया अपनाएं। खासकर लालसोट रोड पर लोगों का आवागमन बंद रखें।

मंगलवार दोपहर लालसोट रोड पर अतिरिक्त जिला कलक्टर लोकेश मीना व एएसपी अनिल सिंह चौहान पहुंचे। नागौरी पुलिया व रामकरण जोशी स्कूल के समीप के सामने बेरोकटोक लोगों की आवाजाही को देखकर कार से उतर गए। उन्होंने इन प्वाइंटों पर तैनात पुलिसकर्मियों को बुलाया और फटकार लगाई कि कफ्र्यूग्रस्त इलाके में तो लोगों का आवागमन शून्य ही रहना चाहिए, तो फिर यहां तो लोगों की खूब आवाजाही हो रही है। पुलिसकर्मी लालसोट रोड से गुजर रहे लोगों को रोकटोक नहीं रहे हैं। कोतवाली थाना प्रभारी श्रीराम मीना को भी मय जाप्ता बुलाया। अधिकारियों की डांट के बाद लालसोट पर रोड पर आवागमन करने वाले कई लोगों के पुलिसकर्मियों ने भी डण्डे फटकारे।

टेम्पो लगाकर बंद कराए रास्ते

अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक ने कोतवाली थाना प्रभारी को निर्देश दिए कि नागौरी पुलिया पर होटल के सामने वाली गली में लोगों की बाइकों के साथ आवाजाही अधिक रहती है। ऐसे में उन्होंने दो ऑटो रिक्शों को रास्ते में पुलिसकर्मियों से उठवा कर आड़ा लगवा दिया। वहीं पुलिस अधिकारियों ने वहां मौजूद लोगों को हिदायत दी कि यदि कोई भी व्यक्ति बिना काम घरों से बाहर निकलेगा तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

पहले तो सुस्ता रहे थे पुलिसकर्मी

जिला मुख्यालय के लालसोट रोड पर अधिकांश प्वाइंटों पर तैनात पुलिसकर्मी पिछले कुछ दिनों से सुस्ता रहे थे। इस कारण लोगों का बेरोकटोक आवागमन बढ़ गया। लोगों में पुलिस का डर कम हो गया। मंगलवार को अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं एएसपी ने कोतवाली थाना प्रभारी को निर्देश दिए कि वे सभी प्वाइंटों पर मैसेज पहुंचा दें की लालसोट रोड पर होकर किसी को भी नहीं आने दिया जाए। लोगों को शहर में प्रवेश नहीं करने दें।

