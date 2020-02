पुलिस और जनता एक सिक्के के दो पहलू-एसपी

Police and public are two sides of a coin-Dausa SP: सीसीटीवी कैमरे के कक्ष का उद्घाटन

गीजगढ़. घूमणा ग्राम पंचायत के कडीकोठी चौराहे पर बुधवार को पुलिस जनसहभागिता की बैठक व चौराहे पर लगाए सीसीटीवी कैमरे के कक्ष का उद्घाटन कार्यक्रम जिला पुलिस अधीक्षक प्रहलादसिंह कृष्णियां की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक ने कहा कि पुलिस और जनता एक सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों को मिलकर काम करना चाहिए। ग्रामीणों की मांग पर करौली सीमा पर गेरोटा गांव के समीप पुलिस चौकी खोलने की मांग पर एसपी ने शीघ्र प्रस्ताव तैयार कर उ"ा अधिकारियों को भेजने का आश्वासन दिया। कडीकोठी पर लगी हाईमास्ट लाइटों के बिजली कनेक्शन के लिए शीघ्र ट्रांसफॉर्मर लगवाने की बात कही।

Police and public are two sides of a coin - Dausa SP



वृत्ताधिकारी हिम्मत सिंह चारण ने कहा कि आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए आमजन को पुलिस का सहयोग करना चाहिए। थानाप्रभारी मांगी लाल ने जनता को भय मुक्त होकर पुलिस का साथ देने की बात कही। इस दौरान शिवजी मीणा, रामप्रसाद, नाथू, कमलेश, विपिन, कानू राम, सरपंच दयाराम, रामनाथ, राजेश गौड़, बाबू लाल आदि थे। उल्लेखनीय हैकि व्यापारियों ने एकजुटता से चौराहे पर कैमरे लगवाए हैं। इससे आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लग सकेगा।



लम्बित प्रकरणों के निस्तारण के निर्देश



मानपुर. पुलिस अधीक्षक प्रहलाद कृष्णियां ने बुधवार को मानपुर थाने का निरीक्षण कर पुलिस अधिकारियों को लंबित प्रकरणों के निस्तारण करने व आगामी पंचायत चुनावों की तैयारियों में जुटने के निर्देश दिए। दोपहर को थाने पहुंचे पुलिस अधीक्षक कने वृत्ताधिकारी हिम्मतसिंह चारण व थानाप्रभारी मांगीलाल मीना की बैठक लेकर लंबित मामलों के निस्तारण, फरार वारंटियों की गिरफ्तारी आदि पर चर्चा की।

अधीक्षक ने कहा कि अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए आमजन से तालमेल जरूरी है। इसलिए जनता से सीधा संवाद बनाए रखने के लिए समय-समय पर जागरुकता बैठक आयोजित होनी चाहिए। पंचायत चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न कराना ही प्राथमिकता है। इसके लिए अभी से तैयारी शुरू कर दें। समाजकंटकों की छंटनी कर पाबंद करें।यातायात नियमों की पालना के लिए भी आमजन को जागरूक किया जाए।

Police and public are two sides of a coin - Dausa SP