लॉकडाउन की पालना कराने में जुटी दिखाई दी पुलिस

Police appeared to help in lockdown: लोगों को सोशल डिस्टेंस व मुंह पर मास्क पहनने की हिदायत

बांदीकुई. कोरोना वायरस की रोकथाम को लेकर पुलिस व प्रशासन सतर्कता बरत रहा है। सोमवार सुबह हल्की बारिश के होने के साथ ही ठण्डी हवा चलने से लोग घरों से बाहर बाजार में आ गए। इससे कुछ भीड़भाड़ नजर आई। थाना पुलिस ने लोगों को लॉकडाउन की पालन करने की हिदायत दी गई तो दुपहिया वाहन चालकों पर जुर्माना किया गया। इसके अलावा कूलर, पंखे एवं मोटर मरम्मत करने वाले लोग भी बाजार में दिखाई दिए। कुछ जगहों पर पंचर की दुकानें भी खुल गई। हालांकि दोपहर 12 बजे बाद बाजार पूरी तरह बंद हो गया।

नगरपालिका की ओर से दोपहर को सरकारी कार्यालयों व शहर के प्रमुख मार्गों पर सोडियम हाइपो क्लोराइड का छिडक़ाव कराया गया। पुलिस ने मुकरपुरा बायपास, रेहडिय़ा मार्ग, बसवा के समीप अलवर सीमा पर भी नाके पर आने वाले वाहनों की जांच की। उपखण्ड अधिकारी पिंकी मीणा, पुलिस वृत्ताधिकारी संजयसिंह चम्पावत एवं थाना प्रभारी राजेन्द्र कुमार मीणा ने भी बाजार में लोगों को अनावश्कय नहीं आने एवं घरों में रहने के लिए समझाइश की। इसके अलावा राजकीय सामुदायिक चिकित्सालय में भी सोशल डिस्टेंस पर बनाए गए गोलों में खड़े होकर मरीज उपचार कराते दिखाई दिए। दवा वितरण केन्द्रों पर भी मरीज दूरी बनाकर एवं मास्क पहने नजर आए।

कालाबाजारी रोकने के नाम पर औपचारिकता

दौसा. जिला मुख्यालय समेत जिलेभर में तम्बाकू उत्पाद समेत अन्य रोजमर्रा की परचूनी की दुकानों पर बिकने वाली वस्तुओं पर जमकर कालाबाजारी हो रही है। प्रशासनिक अधिकारियों को जानकारी होते हुए भी कार्रवाई से बच रहे हंै। प्रशासन ने जिला मुख्यालय पर एकमात्र दुुकान पर ही कार्रवाई कर इतिश्री कर ली, गोदामों पर कार्रवाई नहीं की। सूत्रों का मानना है कि गोदामों के मुकाबले दुकान पर तो 5 प्रतिशत माल भी नहीं था। ऐसे में यह कार्रवाई औपचारिकता नजर आ रही है।



ग्रामीण इलाकों में लॉकडाउन की पालना नहीं हो रही है। व्यापारी सुबह-शाम 4 घंटे में ही दिनभर की कमाई कर जाते हैं। सूत्रों का कहना है कि जिले के थोक व्यापारी अपने सम्पर्क के ग्रामीण एवं कस्बों के दुकानदारों को यहां से रात के समय माल भेज रहे हैं। इसी माल के दो गुने से आठ गुना दरों में ग्रामीण व्यापारी बेच रहे हंै। आलूदा कस्बे के कई व्यापारियों के पास तम्बाकू उत्पाद सहित काफी सामान दौसा से सीधा उनकी दुकानों की बजाय मकानों पर जाता है। इसका कई गुना पैसा लेकर बेच रहे हैं। सुबह व देर शाम ब्लैक में माल खरीदने वाले लोगों की भीड़ लगती है। यहीं से पापड़दा, छारेड़ा ,खवाराजवी सहित कई कस्बों में माल बिकने के लिए जाता है। इस सम्बन्ध में कई लोगों ने नांगलराजावतान एसडीएम को भी कई बार शिकायत कर दी, लेकिन कार्रवाई नहीं करने से व्यापारियों के हौसले बुलंद है।

