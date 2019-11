पुलिस ने पीछा कर आरोपियों को गाड़ी सहित दबोचा

Police chased and arrested the accused with a car: सेल्समैन से लूट के प्रयास के दो आरोपी गिरफ्तार

मानपुर. सिकराय कस्बे के पेट्रोल पंप पर एक नवबंर की रात बंदूक तानकर सेल्समैन से लूट एवं अपहरण के प्रयास में पुलिस ने बुधवार सुबह पीछा कर दो आरोपियों को कार सहित दबोच लिया। पुलिस इस मामले में मुख्य आरोपी प्रेमराज मीना निवासी नौरंगवाड़ा को सोमवार शाम गिरफ्तार कर लिया था।

थानाप्रभारी सुरेशकुमार ने बताया कि एस्सार कंपनी के पेट्रोल पंप पर सेल्समैन सुरेश मीना निवासी सिकराय की कनपटी पर बंदूक तानकर लूट व अपहरण के प्रयास की घटना के बाद पुलिस अधीक्षक प्रहलाद कृष्णियां, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल सिंह चौहान, वृत्ताधिकारी सुरेश मीना के निर्देशन में हैडकांस्टेबल जवानसिंह, सुरज्ञान सिंह, कांस्टेबल केशव, राजेश, कपिल, कप्तानसिंह की टीम गठित कर रवाना किया गया।

टीम ने बदमाशों की तलाश के लिए जगह-जगह दबिश दी। उन्होंने बताया कि बुधवार को मुखबिर से सूचना मिली कि पेट्रोल पंप की घटना में शामिल दो बदमाश सफेद कार लेकर नदी के ओर जा रहे हैं। पुलिस की गाड़ी देख बदमाशों ने भागने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने बड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने खगेश मीना व राजेश मीना निवासी साधन का बास मूंडफोड़ी थाना मेहंदीपुर बालाजी को गिफ्तार कर लिया।

पूछताछ में तीनों आरोपियों ने वारदात में शामिल होना स्वीकार कर लिया। आरोपितों के पास से टवेरा गाड़ी को भी जब्त कर लिया है। पुलिस ने बताया कि जब्त कार की नंबर प्लेट बदलकर पेट्रोल पंप पर वारदात को अंजाम दिया था।

दस जने गिरफ्तार



नांगल राजावतान. गांव मानपुरिया व थूमड़ी में झगडने पर थाना पुलिस ने शांतिभंग के आरोप में दस जनों को गिरफ्तार किया।थानाधिकारी कमलेश चौधरी ने बताया कि मानपुरिया निवासी रामकिशोर मीना, छोटेलाल मीना, दयाराम मीना, हरकेश मीना सहित थूमड़ी निवासी रामफूल मीना, छाजूलाल मीना, सीताराम मीना, नरसी लाल मीना, रामनारायण मीना, रंगलाल मीना को गिरफ्तार किया गया।