नहीं माने लोग तो पुलिस ने किया हल्का बल प्रयोग

Police did not use light force if people did not agree: कोरोना वायरस को लेकर सतर्क हुआ प्रशासन

बांदीकुई. कोरोना वायरस को लेकर सोशल डिस्टेंस व सरकार की एडवाइजरी की पालना नहीं करने वाले लोगों के खिलाफ शुक्रवार को पुलिस सख्त दिखाई। सिकंदरा रोड एसबीआई बैंक व अन्य बैंकों के सामने लगी कतारों में लोगों के सोशल डिस्टेंस की पालना नहीं करने पर पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर लोगों को निर्धारित दूरी बनाकर खड़े रहने की हिदायत दी। वहीं बेवजह खड़े लोगों को खदेड़ते हुए भीड़ एकत्र नहीं होने दी। पुलिस वृत्ताधिकारी संजयसिंह चम्पावत व थाना प्रभारी राजेन्द्र कुमार मीणा ने भी शहर में गश्त कर लोगों के खिलाफ कार्रवाई की।

गौरतलब है कि राजस्थान पत्रिका के 10 अप्रेल के दौसा संस्करण में लॉकडाउन व सोशल डिस्टेंस की अवहेना कर रहे हैं वाहन चालक शीर्षक से खबर प्रकाशित की गई। इसके बाद प्रशासन हरकत में आ गया और सुबह से पुलिस के जवान पुलिस थाने के सामने सिकंदरा रोड, आगरा फाटक, कोर्ट तिराहा एवं मुकरपुरा चौराहे पर गश्त पाइंट बनाकर तैनात हो गए। जहां दुपहिया वाहनों पर दो से अधिक लोग गुजरने पर उन्हें रुकवाकर वाहन जब्त किए गए और कुछ वाहन चालकों पर जुर्माना किया गया।

इसके चलते वाहन चालक भी वैकल्पिक मार्गों से होकर गुजरते दिखाई दिए। वहीं दिनभर बाजार में लोगों की आवाजाही नहीं होने से सन्नाटा पसरा रहा। वहीं महिला पुलिसकर्मी बैंकों के बाहर लगी महिलाओं की कतार में सोशल डिस्टेंस की पालना करने के निर्देश दिए गए। वहीं बैंक प्रशासन से भी एक-एक व्यक्ति को ही अंदर प्रवेश देकर नकदी दिए जाने की हिदायत दी गई। (ए.सं.)

गांवों में हालात बदतर



शहरों की बजाय ग्रामीण इलाकों के कस्बों में तो हालात और खराब हैं। यहां लोगों में लॉकडाउन की ध"िायां उड़ा रखी है। ग्रामीण इलाकों में सुबह 10 बजे पुलिसकर्मी आते हैं और शाम को 5 बजे चले जाते हैं। बस इस वक्त के बीच में ही लॉकडाउन होता है। सुबह 6 से 10 बजे तक न केवल परचून व मेडिकल बल्कि सभी प्रकार की दुकानें खुल रही है। इन पर जमकर भीड़ हो रही है। सोशल डिस्टेंस की लोग कतई परवाह नहीं कर रहे हैं। यदि प्रशासन लॉकडाउन की पालना कराए तो प्रशासन केवल परचून, सब्जी व मेडिकल की दुकानों के अलावा किसी भी प्रकार की अन्य दुकानें नहीं खुलने दे। यदि प्रशासन ने सख्ती से पालना नहीं कराई तो हालात और भी खराब हो सकते हैं।