फायरिंग की सूचना पर दौड़ी पुलिस, हिरासत में लिए 10 जने

सिकंदरा. थाना इलाके के जगरामपुरा पट्टी गांव में बुधवार को अज्ञात बदमाशों द्वारा मकान के समीप हवाई फायरिंग की सूचना पर सिकंदरा थाना पुलिस को खासी मशक्कत करनी पड़ गई। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने दस लोगों को हिरासत में लिया है तथा एक जीप को भी जब कर लिया है। मौके से पुलिस को हथियार से किसी प्रकार का कारतूस का खाली खोल बरामद नहीं होने से फायरिंग की सूचना की पुष्टि नहीं हो पाई है।

Police ran on the information of firing, 10 people in custody



ड्यूटी अधिकारी सहायक उप निरीक्षक ओमप्रकाश चौधरी ने बताया कि दोपहर को कंट्रोल रूम को सूचना मिली थी, कि कालाखोह अम्बाड़ी ग्राम पंचायत के जगरामपुरा पट्टी गांव में सरपंच राधा मीणा के मकान के समीप अज्ञात बदमाशों ने हवाई फायरिंग की है। सूचना मिलते ही सिकंदरा थाना प्रभारी कुशाल सिंह, मानपुर सीओ सुरेश चंद मीणा मय पुलिस बल के मौके पर पहुंचे। पुलिस ने मौके पर पहुंच कर घटना की जानकारी ली तो पता चला कि सरपंच राधा मीणा के परिवार व गांव के एक पक्ष में पुरानी रंजिश को लेकर एक दिन पूर्व कहासुनी हुई थी।

बुधवार को जीप में सवार होकर अज्ञात लोग फिल्मी स्टाइल में गांव में पहुंचे। इसके बाद पुलिस को हवाई फायरिंग करने की सूचना मिली है। पुलिस ने बताया कि फायरिंग करने की सूचना मिली थी मौके पर फायरिंग करने सम्बन्धित किसी प्रकार के साक्ष्य नहीं मिले हैं। करीब दस लोगों को हिरासत में लिया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। इस सम्बन्ध में अभी तक किसी भी पक्ष ने मामला दर्ज नहीं कराया है। तीनों की आपस में भिड़ंत में हादसा हो गया। घटना के बाद मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्र हो गए।

लूट कर गोली चलाने का मामला दर्ज



महुवा. थाना इलाके के भोपर शाहपुर गांव में दो दिन पूर्व दौड़ लगाते समय युवक के पैर में गोली मारने के मामले में युवक के पिता ने आधा दर्जन से अधिक लोगों के खिलाफ लूटपाट कर जान लेवा हमला करने का मामला दर्ज कराया है। थाना प्रभारी करण सिंह राठौड़ ने बताया कि भोपर शाहपुर निवासी जोरेराम ने मामला दर्ज कराया कि उसका पुत्र देशराज सेना भर्ती की तैयारी के लिए सोमवार शाम को अपने साथियों के सांथा धौलाकुआ सड़क मार्ग पर दौड़ लगा रहा था।

इस दौरान रोड पर स्थित शराब के ठेके पर शराब पी रहे मनीष पुत्र डम्मा, मनीष पुत्र भीखा, विजय उर्फ लंगड़ा, चिंघी, संजय, रिंकू, सोनू, सुगर व खुशीराम निवासी मचान का पुरा ने उससे शराब के लिए पैसे मांगे। पैसे नहीं देने पर उन्होने देशराज के गले से सोने की चेन तोड़ ली । इस दौरान वह चिल्लाते हुए वहां से भागने लगा तो उसको एक गोली को कान के पास से निकल गई और दूसरी पैर में लग गई। इससे देशराज गम्भीर रूप से घायल हो गया। घायल का जयपुर में इलाज चल रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरु कर दी है।

Police ran on the information of firing, 10 people in custody