पुलिस का अपराधों पर शिकंजा पड़ा ढीला, डेढ़ गुना बढ़े अपराध

Police screws up on crimes, crimes increase by one and a half times:

दौसा. जिले मे अपराध घटने की बजाय बढ़ रहा है। जिलेभर गत वर्ष 3519 मुकदमे दर्ज हुए थे, लेकिन इस वर्ष नवम्बर तक विभिन्न प्रकार की वारदातों के दर्ज मुकदमों की संख्या 5 हजार 167 पहुंच गई है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिले में पुलिस प्रशासन अपराधों पर अंकुश नहीं लगा पाया है।

इन अपराधों के इतने दर्ज हुए मामले

जिले में वर्ष 2018 में हत्या के 35 मुकदमे दर्ज हुए थे, जबकि 2019 में नवम्बर तक ही 34 मुकदमे दर्ज हो गए। इसी प्रकार जिले में हत्या के प्रयास के वर्ष 2018 में 19 तो 2019 में 14 मुकदमे दर्ज हुए हैं। डकैती के वर्ष 2018 में 2 ही मामले दर्ज हुए थे, जबकि इस वर्ष 4 वारदातें हो चुकी है।



लूट की वारदातों में भी बढ़ोतरी हुई है। लूट के 2018 में 11 तो 2019 में 17 मामले दर्ज हो चुके हैं। व्यवहरण एवं अपहरण के 2018 में मात्र 95 मामले दर्ज हुए थे, जबकि इस वर्ष दो गुनी बढ़ोतरी के साथ 195 मामले हो चुके हैं। बलात्कार के मामलों में काफी बढ़ोतरी हुई। वर्ष 2018 में बलात्कार के 91 ही मामले सामने आए थे, लेकिन इस वर्ष 130 मामले दर्ज हो चुके हैं। दंगों के भी वर्ष 2018 में 3 मामले दर्ज हुए थे, लेकिन इस बार 7 मामले दर्ज हो चुके हैं।



नकबजनी (रात को चोरी)के गत वर्ष 51 मामले दर्ज हुए थे, लेकिन इस बार 111 मामले दर्ज हो चुके हैं। चोरी के गत वर्ष 638 मामले सामने आए थे, जबकि इस बार इनकी संख्या बढ़कर 927 हो चुकी है। भारतीय दण्ड संहिता अनेक प्रकार के जिले में गत वर्ष 2574 मामले दर्ज हुएथे, लेकिन इस बार इन मामलों की संख्या 3728 हो चुकी है। यानि गत वर्ष के 3519 मामले दर्ज हुए थे, लेकिन इस वर्ष 12 महीने में ही 5 हजार 167 मामले दर्ज हो चुके हैं।



26 प्रतिशत मामले निकले झूंठे



जिले में इस नवम्बर माह तक वर्ष दर्ज मामलों में से 26 प्रतिशत मामले झूंठे पाए गए। इस वर्ष 4880 दर्ज विभिन्न मामलों में से 1218 मामले झूठे पाए गए। 828 अदमपता पाए जाने पर इनमें पुलिस ने एफआर लगा दी। जबकि 863 मामलों में जांच ही चल रही है। पुलिस ने 1921 मामलों न्यायालयों में चालान पेश कर दिया।



इसी प्रकार नवम्बर 2018 में भी 3314 मामलों में से 872 मामले पुलिस जांच में झूंठे पाए गए थे और 616 मामलों में अदमपता के कारण एफआर लगा दी थी। 1394 मामलों में चालान पेश कर दिया। जबकि 432 मामलों में अभी भी जांच चल रही है।

एससी/ एसटी अत्याचार मामलों भी बढ़ोतरी

जिले में नवम्बर माह तक एससी/ एसटी पर अत्याचार के मामलों में भी वृद्धि हुई है। वर्ष 2018 में 107 मामले दर्ज हुए थे। जिनमें 6 मामले बलात्कार के दर्ज हुए थे। पुलिस ने इन दर्ज मामलों में से 34 में चालान पेश कर दिए थे और 53 मामले झूठे पाए जाने पर उनमें एफआर लगा कर उनकी फाइलें बंद कर दी। जबकि 31 मामलों में जांच चल रही है। इसी प्रकार 2019 में भी 157 मामले दर्ज हुए थे, जिनमें से 29 मामलों में चालान कर दिया। 66 मामले जांच में झूठे पाए जाने पर उनमें एफआर लगा कर फाइलें बंद कर दी। जबकि 62 मामलों में अभी भी जांच चल रही है।

यह है चार वर्ष की फैक्ट फाइल

वर्ष मामले दर्ज

2016 4300

2017 3977

2018 3519

2019 5163

