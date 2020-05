बाजारों में भीड़ उमड़ी तो हरकत में आई पुलिस

Police swung into the markets when the crowd gathered: कुछ लोगों के खिलाफ पुलिस सख्त भी नजर आई

बांदीकुई. कोरोना लॉकडाउन के चलते लम्बे समय से बंद दुकानें अब खुलने से बाजारों में चहल-पहल लौटने लगी है। हालांकि इससे सोशल डिस्टेंस तार-तार हो रहा है। कुछ लोग तो मुंह पर मास्क लगाए बिना ही घूमते दिखाई दिए। पुलिस वृत्ताधिकारी संजयसिंह चम्पावत एवं थाना प्रभारी राजेन्द्र कुमार मीणा मय जाब्ते के आगरा फाटक पहुंचे। जहां फाटक से गुजरने वाले वाहन चालकों को रोक कर पुलिस ने कार्रवाई करना शुरू कर दिया। कुछ लोगों के खिलाफ पुलिस सख्त भी नजर आई।

वहीं जिन दुकानों को अनुमति नहीं दी गई है और व्यापारियों ने खोलना शुरू कर दिया तो पालिका कनिष्ठ अभियंता लाखनसिंह के नेतृत्व में दल ने पहुंच दुकानों को बंद कराया।



गौरतलब है कि व्यापारियों की प्रशासन की मौजूदगी में हुई बैठक में सहमति से कुछ दुकानों को रोस्टर के हिसाब से खोला जा रहा है। ऐसे में लोगों के खरीदारी के लिए आने से अब अव्यवस्था होने लगी है।

संदिग्धों का आंकड़ा 2 हजार पार



दौसा. जिले में कोरोना वायरस संदिग्धों का आंकड़ा गुरुवार को 2 हजार पार कर गया। अब तक 2026 मरीजों के सैम्पल लिए जा चुके हैं। इनमें से 1853 लोगों की रिपोर्ट मिल चुकी है, जबकि 156 संदिग्धों की रिपोर्ट का इंतजार है। इधर चिकित्सा विभाग की 289 टीमों ने गुरुवार को 8 हजार 112 घरों के 40 हजार 564 लोगों की जांच की। टीमें अब तक जिले के 4 लाख 58 हजार 713 लोगों की स्क्रीनिंग कर चुकी है।

पूर्व सरपंच सहित अन्य के खिलाफ मामला दर्ज

दौसा. सिकंदरा थाने में भंडारी गांव निवासी एक महिला ने पूर्व सरपंच सहित परिवार के सदस्यों के खिलाफ मारपीट व अश्लील हरकत करने का मामला दर्ज कराया है। पुलिस के अनुसार महिला ने जरिए इस्तगासा मामला दर्ज कराया की मंदिर में पूजा को लेकर 22 अप्रेल को पूर्व सरपंच लक्ष्मणसिंह व उसका भाई हरगोविंद सहित परिवार के सदस्यों ने घर पर आकर ब‘चों के साथ मारपीट की तथा महिलाओं से अश्लील हरकत की। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

