प्री इंटरलॉकिंग कार्य जारी: ट्रेनें रद्द व डायवर्ट होने से स्टेशन पर सन्नाटा

बांदीकुई (दौसा). Pre-interlocking work going on: Silence at station due to cancellation and diversion of trainsरेल प्रशासन की ओर से ढिगावड़ा से बांदीकुई के बीच दोहरीकरण कार्य के तहत प्री इंटरलॉकिंग कार्य के लिए गुरुवार को करीब चार घण्टे का ब्लॉक लिया गया। यह ब्लॉक दोपहर सवा 12 से शाम सवा 4 बजे तक लिया गया। रि मॉडलिंग कार्य में करीब डेढ़ सौ मजदूरों ने आधा दर्जन क्रेनों के सहयोग से ट्रेक का कार्य किया। प्री इंटरलॉकिंग कार्य के चलते कुछ ट्रेनें तो रदद हैं तो कुछ के रूट डायर्वट कर दिए गए हैं।

रेल प्रशासन की ओर से वर्तमान में वे ही ट्रेनें संचालित कर रखी हैं जिनसे कार्य प्रभावित नहीं हो और ये ट्रेन भी सुबह-शाम ही संचालित हो रही हैं। ट्रेनें निरस्त होने से रेलवे स्टेशन का यात्री भार भी घट गया है। यात्रीभार से प्रतिदिन होने वाली 5 लाख रुपए से अधिक की राजस्व आय अब घटकर महज करीब 2 लाख रुपए रह गई है। ट्रेनों का संचालन नहीं होने से दिनभर रेलवे स्टेशन पर सन्नाटा पसरा दिखाई देने लगा है। इसके चलते वेण्डरों के व्यवसाय पर भी असर दिखाई देने लगा है।

वेण्डर यात्रियों की आवाजाही कम होने से ठाले बैठे दिखाई देने लगे हैं। हालांकि य रि मॉडलिंग कार्य आगामी 27 फरवरी तक संचालित होगा। गौरतलब है कि अलवर से ढिगावड़ा के बीच जनवरी 2019 में ही दोहरीकरण का कार्य पूरा हो चुका है और इस ट्रेक पर ट्रेनों का संचालन भी शुरू हो गया, लेकिन ढिगावड़ा से बांदीकुई के बीच करीब 31 किलोमीटर की दूरी पर दोहरीकरण का कार्य तेज गति से चल रहा है।

रेल प्रशासन मार्च माह 2020 में दोहरीकरण का कार्य पूरा कर टे्रक पर ट्रेनों का संचालन शुरू करने के लिए प्रयासरत है। वहीं दोहरीकरण का कार्य पूरा होने पर दिल्ली से जयपुर रेल मार्ग डबल हो जाएगा। इससे ट्रेनों की रफ्तार बढऩे के साथ ही समय की भी बचत होगी। क्योंकि दोहरीकरण के साथ ही रेल प्रशासन इलेक्ट्रिकरण का कार्य भी पूरा करने के लिए प्रयासरत है।