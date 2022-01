प्रिकॉशन डोज लगना शुरू, बुजुर्गों को नहीं बीमारी के प्रमाण की जरूरत

Precaution dosage started, elderly do not need proof of disease

दौसा Published: January 10, 2022 07:56:57 pm

दौसा. जिले में सोमवार से हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और कोमॉर्बिडिटी (कई बीमारियों से ग्रसित) 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को कोविड-19 की प्रिकॉशन डोज लगना शुरू हो गई। शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सोमनाथ में जिला कलक्टर पीयुष समारिया की मौजूदगी में डॉ. केसी शर्मा के डोज लगाकर इस अभियान की शुरुआत की गई।

इस अवसर पर जिला कलक्टर ने लोगों से पूर्ण वैक्सीनेशन करवाने की अपील की। उन्होंने कहा कि वैक्सीन और कोविड अनुरूप व्यवहार के जरिए ही कोविड जैसी महामारी को मात दी जा सकती है।

उन्होंने बताया कि कोविड-19 टीके की प्रिकॉशन डोज कोविन एप में दर्ज दूसरी खुराक की तिथि से 9 माह ( 39 सप्ताह) पूर्ण होने पर दी जा सकेंगी। लाभार्थी को पूर्व में जिस कोविड-19 वैक्सीन से टीकाकृत किया गया है, वही वैक्सीन प्रिकॉशन डोज के तौर पर लगाई जाएगी। डोज लगने के बाद वैक्सीनेशन प्रमाण-पत्र भी स्वत ही अपडेट हो जाएगा। कलक्टर ने कहा कि कोमॉर्बिडिटी वाले 60 साल और उससे ज्यादा उम्र के सभी लोगों को प्रिकॉशन डोज के लिए डॉक्टर को कोई सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं होगी। कोई भी बीमारी से पीडि़त वद्धजन केन्द्रों पर आकर डोज लगवा सकते हैं।



मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. सुभाष बिलोनिया ने बताया कि जिले में श्रेणी के लाभार्थियों की संख्या लगभग 49 हजार 4 है। इनमें स्वास्थ्य कर्मी 8633, फ्रन्टलाइन वर्कर 12 हजार 931 और 60 वर्ष से अधिक आयु के गंभीर रोगग्रस्त वाले व्यक्तियों की संख्या लगभग 27 हजार 440 है। इस दौरान उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. जयेश सिंह सिकरवार, चिकित्सा प्रभारी डॉ. पीआर मीना सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।



पहले दिन 958 ने लगवाई प्रिकॉशन डोज

दौसा. जिले में पहले दिन कुल 958 लोगों ने प्रिकॉशन डोज लगवाई है। इनमें 585 हेल्थकेयर वर्कर्स, 103 फ्रंटलाइन वर्कर्स व 270 वृद्धजन शामिल रहे। 15 से 18 आयुवर्ग के 9 हजार 13 किशोर-किशोरियों ने पहला वैक्सीनेशन कराया है।

दूसरे दिन भी 59 कोरोना संक्रमित निकले

दौसा. जिले में लगातार दूसरे दिन भी 59 कोरोना संक्रमित मिले हैं। प्रतिदिन बढ़ते संक्रमण के चलते अब कुल एक्टिव केसेज की संख्या 181 हो गई है। तीन दिन में लगातार मरीजों की संख्या में अचानक बढ़ोतरी हुई है।

सीएमएचओ डॉ. सुभाष बिलोनिया ने बताया कि दौसा सिटी में 13, दौसा ब्लॉक 4, बांदीकुई 3, लालसोट 31 व महुवा में 8 कोरोना संक्रमित मिले हैं। दौसा लैब में 57 व 2 केस जयपुर लैब में दौसा जिले के आए हैं। वहीं चार मरीज रिकवर भी हुए। सोमवार की पॉजिटिविट दर 4.73 प्रतिशत रही है। करीब एक दर्जन मरीज 18 वर्ष उम्र से कम के हैं। 179 मरीज होम आइसोलेशन में है। 2 मरीजों को उच्च चिकित्सालयों में उपचार चल रहा है। सोमवार को कुल 1105 आरटीपीसीआर सैम्पल लिए गए।

