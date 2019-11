बसवा. सकल दिगम्बर जैन समाज एवं चौबीसी पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव समिति के तत्वावधान में रामपुरा रोड पर नसियाजी मंदिर में होने वाले पंचकल्याण महोत्सव की तैयारी जोरों पर चल रही है।

Preparation for the Panchkalyanak festival of Jain society in Baswa ..... कार्यकता दीपक जैन ने बताया कि पंचकल्याणक महोत्सव 2 से 7 दिसम्बर तक आचार्य ज्ञानसागर व ज्ञेयसागर महाराज के सानिध्य में होगा। पंचकल्याणक में जयपुर, दिल्ली, अलवर, दौसा, सिकंदरा, बांदीकुई व अन्य जगह लोग भी शिरकत करेंगे। Preparation for the Panchkalyanak festival of Jain society in Baswa ..... पंचकल्याणक की तैयारी करीब एक माह से चल रही है। पांडाल बनाने में करीब 20 मजदूर जुटे हैं। राजेन्द्र जैन व बिल्लू जैन ने बताया कि कस्बे में ज्ञानसागर महाराज का मंगल प्रवेश शुक्रवार सुबह आठ बजे होगा।



No religion is better than violence....अहिंसा से बढकऱ कोई धर्म नहीं

गुढ़ाकटला. जैन मुनि कंचन सागर का अलवर से दौसा विहार के दौरान बुधवार को जैन मन्दिर में प्रवेश हुआ। प्रवचन में मुनि ने कहा कि अहिंसा से बढकऱ कोई धर्म नहीं है। जीव मात्र पर दया भाव रखना, किसी का अहित नहीं करना, सदा सत्य बोलना एवं धर्म के प्रति आस्था रखना ये ही धर्म है। धर्म हमें सदैव प्रगति के पथ पर अग्रसर करता है। इस दौरान महावीरप्रसाद जैन, शैलेन्द्र जैन, युगलकिशोर, राकेश गौतम, बाबूलाल सैनी, झब्बूराम आदि मौजूद थे। शैलेन्द्र ने बताया कि मुनि गुरुवार को आदिनाथ दिगम्बर जैन मन्दिर दौसा के लिए विहार करेंगे।

Informed of plans.... योजनाओं की जानकारी दी

चांदेरा. राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चांदेरा में एक दिवसीय शिविर आयोजित हुआ।इसमें ब्रांच पोस्ट मास्टर जयकुमार अग्रवाल ने डाक विभाग से जुड़ी योजनाओं की जानकारियां दी।उन्होंने बताया कि आज के समय में डाक विभाग महत्वपूर्ण योजनाएं और ऑनलाइन संबंधी कार्यों के लिए उपयोगी है। विभाग द्वारा अटल पेंशन योजना, आरडी, एसबी खाता आईपीपीबी ऑनलाइन ऐप के माध्यम से लेनदेन किया जाता है। प्रधानाचार्य हरगोविंद विजय आदि मौजूद थे।