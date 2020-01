स्कूल भवन के एक कमरे में संचालित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र

Primary health center operated in one room of school building: गोल गांव की पीएचसी का हाल बेहाल

लालसोट. उपखण्ड मुख्यालय से महज 8 किमी दूर बसे गोल गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का हाल देख कर इस बात की पुष्टि होती है, कि वाकई में प्रदेश में चिकित्सा व्यवस्था वेंटिलेटर पर है। गोल गांव में सन 2013 से यह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र संचालित है, लेकिन सात साल का लंबा अंतराल गुजरने के बाद भी इस पीएचसी को आज तक अपना भवन नसीब नहीं हुआ है और इसे गांव में राउप्रावि के एक कमरे में ही संचालित किया जा रहा है।

Primary health center operated in one room of school building

सोमवार दोपहर करीब 12 बजे जब पत्रिका संवाददाता पीएचसी पहुंचा तो पीएचसी मेंं मात्र वहां कार्यरत चिकित्सक डॉ. जितेन्द्र शर्मा ही मौके पर मौजूद मिले। डॉ. शर्मा ही मरीजों का पंजीकरण करने के बाद मरीजों का उपचार व उन्हे भी दवा भी वितरण करते नजर आए। चिकित्सक ने बताया कि यहां उनके अलावा एक कम्प्यूटर ऑपरेटर व एक फार्मासिस्ट को नियक्ुत कर रखा है, लेकिन यहां बिजली व इंटरनेट कनेक्टविटी नहीं होने के चलते कम्प्यूटर ऑपरेटर को लालसोट ब्लॉक कार्यालय में लगा रखा है और फार्मासिस्ट को किसी अन्य पीएचसी पर प्र्रतिनियुक्ति पर भेज दिया है। जिसके चलते पीएचसी में चिकित्सक से लेकर स्वीपर तक का कार्य उनके ही जिम्मे है।

डॉ. ने दवाइयों को अपने सामने टेबल पर ही रख रखी थी ताकि उनको बार-बार नहीं उठना पड़े। चिकित्सक ने बताया कि पीएचसी में लेब टेक्नीशियन, मेल नर्स फस्र्ट, मेल नर्स प्रथम व द्वितीय, एएनएम, वार्ड ब्वाय, व स्वीपर के पदों पर आज तक कोई नियुक्ति नहीं हुई है। (नि.प्र.)

Primary health center operated in one room of school building



नि:शुल्क जांच योजना के लाभ से भी वंचित



पीएचसी में 29 तरह की जांच नि : शुल्क होती है, लेकिन यहां अलग से प्रयोगशाला का कक्ष व लेब टेक्नीशियन नही होने से मरीजों नि:शुल्क जांच योजना के लाभ से भी वंचित है। जांच की सुविधा नही होने से चिकित्सक मात्र खासी,जुकाम व बुखार समेत अन्य छोटे मोटी बीमारियों की ही दवाइयां दे पाते हैं।



तीन ग्राम पंचायतों के हजारों ग्रामीण बेबस



क्षेत्र के आंतरी क्षेत्र में गोल गांव का पीएचसी ही एक मात्र सरकारी चिकित्सालय है। आंतरी क्षेत्र में शामिल डिगो, इंदावा व खटूंबर ग्राम पंचायतों के दर्जनों गांवों के हजारों ग्रामीण गोल पीएचसी पर उपचार की सभी सुविधाएं नही होने से पूरी तरह बेबस है।



सात वर्ष बाद भी नहीं बना भवन



गोल गांव में पीएचसी की स्थापना हुए सात साल वर्ष हो गया है, लेकिन लेकिन आज तक सरकारी भवन नहीं बन पाया है। ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. धीरज शर्मा ने बताया कि भूमि की उपलब्धता नहीं भवन नहीं बन पाया था। अब रणवा गांव की चरागाह भूमि से पीएचसी भवन के लिए भूमि आवंटन के लिए जिला प्रशासन को प्रस्ताव भेजा जा चुका है। (नि.प्र.)

Primary health center operated in one room of school building