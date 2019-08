प्रदेश में बालिका शिक्षा को प्राथमिकता

दौसा. जिला मुख्यालय पर शनिवार को कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय छात्रावास का शिलान्यास किया गया। इस मौके पर उद्योग एवं राजकीय उपक्रम मंत्री परसादीलाल मीना ने कहा कि राÓय सरकार प्रदेश में बालिका शिक्षा को सर्वो'च प्राथमिकता दे रही है। बालिका शिक्षा से दो परिवारों का विकास होता है। दौसा व लालसोट में कन्या महाविद्यालय संचालित हैं। अब सिकन्दरा व बांदीकुई में भी खोले गए हैं।

Priority for girl's education in the Rajasthan state

महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने कहा कि बालिकाओं को उ'च शिक्षा से जोडऩे के लिए आवासीय छात्रावास का निर्माण करवाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने बजट में कक्षा 8 से 12वीं तक की आत्मरक्षा के लिए अध्ययन की व्यवस्था की है।



दौसा विधायक मुरारीलाल मीना ने कहा कि गरीब बालिकाओं के लिए कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय व छात्रावास वरदान साबित होंगे। जिले के विकास के लिए मंत्री व विधायक आपसी तालमेल से कार्य करेंगे। जिले में ईसरदा से पानी लाने का कार्य किया जा रहा है। बांदीकुईविधायक जीआर खटाणा ने कहा कि दौसा जिले को शिक्षा के क्षेत्र में सर्वो'च स्थान पर लाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी मन्नाराम मीना ने अतिथियों का स्वागत किया। नवनिर्मित कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय के लिए 1 करोड़ 8 & लाख &4 हजार 350 रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलक्टर लोकेश मीना, एसडीओ नांगल राजावतान विजेन्द्र मीना, डीईओ घनश्याम मीना, जिला उद्योग केन्द्र महाप्रबन्धक शिल्पा गौखरू, डीईओ प्रारम्भिक आर.पी. बैरवा, सहायक निदेशक समसा राजीव व्यास, कांग्रेस जिलाध्यक्ष रामजीलाल ओड़, प्रधान दीनदयाल बैरवा, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष अवधेश शर्मा आदि मौजूद थे।

सरकारी विद्यालयों के लिए 3 करोड़ 70 लाख की राशि स्वीकृत



लालसोट. क्षेत्र के 10 सरकारी विद्यालयों में कक्षा कक्षों के निर्माण व अन्य सुविधाओं के लिए & करोड़ 70 लाख से अधिक की राशि स्वीकृत की गई है। उद्योग मंत्री परसादीलाल मीना के निजी सचिव दिनेश कुमार शर्मा ने बताया कि उद्योग मंत्री के प्रयासों से विधानसभा क्षेत्र में नाबार्ड एवं समग्र शिक्षा अभियान के तहत उक्त राशि स्वीकृत की गई है ।

जिसमें रालावास गांव के राजकीय उ'च माध्यमिक विद्यालय में & कक्षा कक्ष के लिए 33.48 लाख मंडावरी गांव की राजकीय बालिका उ'च माध्यमिक विद्यालय के लिए साइंस लैब व कंप्यूटर रूम के लिए 24,6 7 लाख, खोहरा पाड़ा लालसोट के राजकीय माध्यमिक विद्यालय में तीन कक्षा कक्ष के लिए 28.02 लाख, अजबपुरा बड़का पाड़ा गांव के राजकीय उ'च माध्यमिक विद्यालय में & कक्षा कक्ष के लिए 33.98 लाख, बीडोली गांव के राजकीय माध्यमिक विद्यालय में एक कक्षा कक्ष के लिए 11.16 लाख, राहुवास गांव के राजकीय उ'च माध्यमिक विद्यालय में 4 कक्षा कक्ष के लिए 40.20 लाख, मिर्जापुरा गांव के राजकीय आदर्श उ'च माध्यमिक विद्यालय में 4 कक्षा कक्ष के लिए 4.0.20 लाख, सलेमपुरा गांव के राजकीय माध्यमिक विद्यालय में पुस्तकालय का गांव के राजकीय माध्यमिक विद्यालय में दो कक्षा कक्ष, एक पुस्ताकालय कक्ष व कंप्यूटर कक्ष के लिए 43.85 लाख, शिवसिंहपुरा गांव के राजकीय माध्यमिक विद्यालय में दो कक्षा कक्ष के लिए 20.10 लाख, पालुंदा गांव के राजकीय माध्यमिक विद्यालय में चार कक्षा कक्ष ेके निर्माण के लिए 40.020 लाख रुपए व डिडवाना गांव के स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल के लिए 55 लाख की राशि स्वीकृत की गई है। (नि.प्र.)

