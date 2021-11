होनहार बच्चों का पूरा हुआ हवाई यात्रा का सपना

Promising children's dream of air travel has come true- उदयपुर में किया पर्यटक स्थलों का भ्रमण

दौसा. विधानसभा क्षेत्र दौसा के अन्तर्गत बोर्ड परीक्षा में सर्वश्रेष्ठ अंक प्राप्त करने वाले होनहार बच्चों का हवाई यात्रा का सपना बुधवार को साकार हो गया। विधायक मुरारी लाल मीणा के नेतृत्व में बच्चों व उनके परिजनों का दल जयपुर एयरपोर्ट से हवाई जहाज के माध्यम से सुबह उदयपुर पहुंचा और पर्यटक स्थलों का भ्रमण किया। शाम को हवाई जहाज से ही दल वापस लौटा।

Promising children's dream of air travel has come true



दल में शामिल शिक्षा विभाग के प्रतिनिधि सहायक निदेशक राजीव शर्मा व अभय सक्सैना ने बताया कि पिछोला झील, फतेहसागर झील, सहेलियों की बाड़ी, सिटी म्यूजियम, प्रताप स्मारक, सुखाडिय़ा सर्किल सहित 1 दर्जन से अधिक पर्यटक स्थलों का भ्रमण किया। छात्रों ने इन पर्यटक स्थलों की खूबसूरती को निहारने के साथ उनके इतिहास के विषय में भी जानकारी प्राप्त की। इस दौरान छात्रों ने कहा कि उदयपुर के बारे में किताबों में पढ़ते आ रहे थे, लेकिन अब देखकर खुशी हो रही है।

Promising children's dream of air travel has come true

इससे पूर्व सुबह जब बच्चे पहली बार हवाई जहाज में सवार हुए तो उनके चेहरे पर खुशी देखने लायक रही। कोई फोटो ले रहा था तो कोई हवाई जहाज के संचालन की प्रक्रिया पूछता रहा। साथ ही सभी बच्चों ने विधायक का आभार जताकर कहा कि आपकी योजना की बदौलत पर्यटन स्थलों को निहारने का मौका मिला है।



वहीं विधायक ने कहा कि सरकारी विद्यालय में अध्ययनरत यह सब बालक मध्यमवर्गीय परिवार से हैं और अपनी मेहनत की बदौलत यह मौका पाया है। विधायक ने कहा कि यह उनके लिए भी सौभाग्य की बात है कि बच्चों के चेहरे पर खुशी ला सका। बच्चों के साथ घूमने का अलग ही आनंद आया। गौरतलब है कि दो वर्ष पूर्व विधायक ने विधानसभा क्षेत्र के बोर्ड परीक्षा टॉपर बच्चों को हवाई यात्रा कराने का वादा किया था। इसके तहत ही यह उड़ान कार्यक्रम आयोजित कर मंगलवार को जयपुर विधानसभा सहित अन्य स्थलों पर भ्रमण कराकर होटल में ठहराया गया। वहीं बुधवार को हवाई जहाज के माध्यम से झीलों की नगर में 24 सदस्यीय दल पहुंचा है।

Promising children's dream of air travel has come true