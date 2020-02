सड़क पर टायर जलाकर किया विरोध-प्रदर्शन

Protests by burning tires on the road: शिक्षक के समर्थन में लगाया छात्रों ने जाम, उपतहसीलदार ने पहुंच समझाइश कर किया मामला शांत

बडिय़ाल कलां. कस्बे के राजकीय उ"ा माध्यमिक विद्यालय में गत दिवस एक शिक्षक के साथ दुव्र्यवहार एवं हाथापाई की घटना के विरोध में गुरुवार को आक्रोशित विद्यार्थियों ने विद्यालय के मुख्य द्वार पर ताला जड़ दिया और बांदीकुई-मंडावर सड़क मार्ग पर लकडिय़ां एवं पत्थर डालकर जाम लगा दिया। टायर जलाकर भी विरोध प्रदर्शन किया। सूचना पर उप तहसीलदार महेश शर्मा ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। समझाइश कर छात्रों को अपेक्षित कार्रवाई का भरोसा दिलाकर मामला शांत कर यातायात सुचारू कराया गया।

जानकारी के अनुसार सुबह साढ़े 10 बजे विद्यार्थी विद्यालय पहुंचे और शिक्षक के समर्थन में विद्यालय के मुख्य द्वार पर ताला लगा दिया और नारे लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद छात्र-छात्राओं ने पुलिया के पास बांदीकुई -मंड़ावर सड़क मार्ग पर कंटीली झाडियां,पत्थर एवं लकड़ी आदि डालकर सड़क मार्ग पर जाम लगा दिया। इसी बीच कुछ विद्यार्थियों ने टायर जलाकर भी विरोध जताया। विद्यार्थियों का कहना है कि राजकीय उ"ा माध्यमिक विद्यालय में 12 फरवरी को कुछ लोगों ने विद्यालय में घुसकर एक शिक्षक के साथ दुव्र्यवहार कर हाथापाई तक कर दी।

विद्यालय परिसर में इस प्रकार की घटनाएं होने से शैक्षिणिक माहौल खराब हो रहा है और पढ़ाई मेंं व्यवधान हो रहा हैं। छात्रों ने बताया कि जब तक मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। छात्र उ"ााधिकारियों को मौके पर बुलाने की मांग पर अड़ गए। उन्होने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।तथा अधिकारियों को मौके पर बुलाने की मांग पर अड़ गए। करीब आधा घंटे तक जाम लगा रहने से वाहनों की सड़क के दोनों ओर लम्बी कतार लग गई।

सूचना मिलने पर बडिय़ाल कलां उपतहसीलदार महेश शर्मा, कानूनगो संग्रामसिंह गुर्जर मौके पर पहुंचे और विद्यालय प्रशासन से मामले की जानकारी ली। वहीं विद्यार्थियों को अपेक्षित कार्रवाई का भरोसा दिलाकर जाम हटवाकर यातायात सुचारू कराया गया। छात्रों ने शिक्षको के रिक्त पड़े पदों को भराने की मांग भी की। विद्यालय प्रधानाचार्य आरती सिलोटिया से संपर्क करना चाहा, लेकिन मोबाइल बंद होने से बात नहीं हो सकी।

