बलात्कार की घटना के विरोध में थाने का घेराव कर किया प्रदर्शन

Protests surrounded the police station to protest against the rape incident: - हाइवे पर यातायात रहा बाधित

लालसोट. मूक बधिर नाबालिग के साथ सामूहिक बलात्कार मामले में पीडि़ता को न्याय दिलाने की मांग को लेकर सोमवार दोपहर भाजपा प्रदेश मंत्री व पूर्व संसदीय सचिव जितेन्द्र गोठवाल ने दर्जनों समर्थकों व ग्रामीण महिला-पुरुषों के साथ लालसोट पुलिस थाने का घेराव किया तथा थाने के सामने रोड पर धरना-प्रदर्शन पर बैठ गए। दोपहर करीब तीन बजे नेहरू गार्डन से नारे लगाते हुए लोग पुलिस थाने पर पहुंचे और थाने के सामने से गुजर रहे एनएच 11 ए हाइवे पर बैठकर धरना-प्रदर्शन करते हुए नारे लगाने लगे। पुलिस अधिकारी शाम तक समझाइश में लगे रहे। इस दौरान भाजपा नेता व ग्रामीणों ने पीडि़ता को न्याय दिलाने की मांग व पुलिस-प्रशासन के खिलाफ जमकर नारे लगाए।

लालसोट एसडीएम गोपाल जांगिड़ व पुलिस सीओ सतीश यादव ने धरनास्थल पहुंचकर गोठवाल से थाने में बैठकर वार्ता करने के लिए कहा, लेकिन वे मौके पर आईजी को बुलाने की मांग पर अड़ गए। जितेन्द्र गोठवाल ने धरने को संबोधित करते हुए कहा कि लालसोट दलित उत्पीडऩ का अड्डा बन गया है। क्षेत्र में पिछले दिनों में दलित समाज की बालिका के साथ बलात्कार व समाज के लोगों के साथ पुलिस उत्पीडऩ की घटनाएं हो चुकी हैं।

उन्होंंने कहा कि मूक बधिर बालिक के साथ हुए बलात्कार की घटना के दस दिन बाद भी पुलिस ने सभी आरोपितों को गिरफ्तार नही किया है, जबकि मामले में करीब एक दर्जन जने शामिल हैं। उन्होंने पुलिस अधीक्षक को एक सप्ताह का समय दिया था, लेकिन पुलिस अब तक इस मामले में मात्र चार ही आरोपियों को पकड़ पाई है। मूक बधिर बालिका को न्याय देने में प्रशासन नाकाम रहा है। उन्होंने कहा कि पुलिस कार्रवाई के बजाए उल्टा न्याय मांगने वालों पर ही मुकादमा लगाने की धमकी दे रही है।



उन्होंने सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने, 25 लाख का मुआवजा देने और बालिग होने पर उसके पुनर्वास की व्यवस्था करने की मांग की। इस दौरान भाजपा नेता शिवशंकर जोशी, रामकिशोर बैरवा, श्यामलाल बैरवा, राममनोहर बैरवा, रजनीश, विक्रम, विकास जानी, मुकेश किराड़, नरेन्द्र पिलानिया, राजपाल, सोनू बैरवा आदि मौजूद रहे। (नि.प्र)

सरकार होटलों में, दरिंदों के हौसले बुलंद

भाजपा नेता जितेन्द्र गोठवाल धरना-प्रदर्शन के दौरान प्रदेश सरकार व स्थानीय जनप्रतिनिधियों पर भी जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि प्रदेश का दुर्भाग्य है कि पिछले करीब एक माह सरकार के नेता होटलों में रहे और क्षेत्र में दरिंदों के हौसले लगातार बुंलद हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि शर्म की बात यह है कि घटना को 15 दिन गुजरने के बाद भी स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने पीडि़त परिवार से मिलकर उनकी सुध लेना उचित नहीं समझा है।

वाहनों को किया डायवर्ट

धरना-प्रदर्शन के चलते लालसोट थाने के बाहर से गुजरने वाले एनएच 11 ए पर यातायात बाधित रहा। बाद में पुलिस अधिकारियों ने डिडवाना बाइस मील, मंडी तिराहे व जमात चौराहे से वाहनों को डायवर्ट कराना शुरू कर दिया। मौके पर मंडावरी थाना प्रभारी भरतलाल मीना व रामगढ़ पचवारा थाना प्रभारी अशोक झांझडिय़ा भी पुलिस जाब्ते के साथ पहुंचे।(नि.प्र)

