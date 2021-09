जनता की सेवा ही जनप्रतिनिधि की प्रतिबद्धता-भूपेश

Public service is the commitment of public representatives - Mamta Bhupesh: नवनिर्वाचित प्रधान ने संभाला कार्यभार

सिकंदरा. कस्बे के उप तहसील भवन में नव निर्वाचित प्रधान सुल्तान बैरवा ने सोमवार को कार्यभार ग्रहण किया। इस मौके पर पहुंची महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश का भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम में मंत्री भूपेश ने कहा कि क्षेत्रवासियों ने पंचायत चुनावों में कांग्रेस सरकार के विकास कार्यों पर मोहर लगाकर विजयी बनाया है। जनता ने जो जिम्मेदारी दी हैं उसका निर्वहन हम पूरी ईमानदारी से करेंगे।

Public service is the commitment of public representatives - Mamta Bhupesh

उन्होंने कहा कि उनके कार्यकाल में सिकराय में अभूतपूर्व विकास कार्य हुए है। आने वाले दिनों में भी विकास कार्यों की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों से कहा कि जनता की सेवा ही हमारा लक्ष्य और प्रतिबद्धता है। कार्यकम में जिला कांग्रेस अध्यक्ष रामजीलाल ओड, जिला प्रमुख हीरालाल सैनी, बांदीकुई प्रधान सुनीता खूंटला, पूर्व प्रधान लटूरमल सैनी, उप प्रधान केशन्ता देवी गुर्जर सहित पंचायत समिति सदस्य एवं कार्यकर्ता मौजूद थे। उल्लेखनीय है कि नवनिर्वाचित प्रधान कार्यालय उप तहसील भवन के ऊपर बने कमरों में संचालित किया गया है।

Public service is the commitment of public representatives - Mamta Bhupesh



सिकराय. नवनिर्वाचित प्रधान कमला मीणा ने सोमवार को कार्यभार ग्रहण किया। महिला एवं बाल विकास राज्यमंत्री ममता भूपेश ने नवनिर्वाचित प्रधान कक्ष का फीता काटकर उद्घाटन किया। मंत्री ने प्रधान को कुर्सी पर बैठाकर क्षेत्र का विकास करने के लिए प्रेरित किया। पंचायत समिति परिसर में हुई सभा में मंत्री भूपेश और जिला प्रमुख हीरालाल सैनी सहित अन्य अतिथियों का 51 किलो की माला पहनाई गई।

ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष शिवराम मीणा ने मंत्री ममता भूपेश को चांदी का मुकुट पहनाकर स्वागत किया। समारोह में मंत्री ने आमजन व कार्यकर्ताओं का आभार जताते हुए कहा कि सिकराय में सिकराय निवासी कांग्रेस पार्टी का पहली बार प्रधान बना है।

Public service is the commitment of public representatives - Mamta Bhupesh

कृषि संकाय व क्रमोन्नत भी हुए स्कूल



सिकंदरा. महिला एवं बाल विकास विभाग राज्य मंत्री ममता भूपेश की अनुशंसा पर सिकराय विधानसभा क्षेत्र के लोगों को फिर सौगात मिली है। पिछले एक सप्ताह में आधा दर्जन उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कृषि संकाय, 5 उच्च माध्यमिक विद्यालय को अंग्रेजी माध्यम में रूपांतरित तथा एक माध्यमिक विद्यालय को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत होने के आदेश जारी हुए हैं। भूपेश ने बताया कि उच्च माध्यमिक विद्यालय पाडली, ठीकरिया, बहरावंडा, सिकराय, मानपुर, कालाखो- अंबाड़ी उच्च माध्यमिक विद्यालय में कृषि संकाय खोले गए हैं। वहीं राजकीय माध्यमिक विद्यालय राणोली को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया गया हैं।

इसके साथ ही राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय मानपुर, राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय पापड़दा, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय गीजगढ़, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सिकंदरा तथा बालिका भांडारेज को अंग्रेजी माध्यम में रूपांतरित कराया गया है। मंत्री भूपेश ने कहा कि राज्य सरकार बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। शिक्षा के क्षेत्र में धन की कमी को आड़े नहीं आने दी जाएगी। कृषि संकाय खुलने से ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों को कृषि क्षेत्र की नौकरी में आगे बढऩे का अवसर मिलेगा।