पॉजिटिव से नेगेटिव हुए मरीज को किया क्वारेंटाइन

Quarantine of a Corona patient who was negative from positive: चिकित्साकर्मियों ने जताई खुशी

दौसा. कोरोना वायरस के कारण देश-दुनिया में खौफ है, लेकिन दौसा जिले के चिकित्सा टीम ने जिला अस्पताल के ही कोविड वार्ड में कोरोना पॉजिटिव मरीज को ठीक कर उसके गृह शहर लालसोट में क्वारेंटाइन के लिए भेज दिया। क्वारेंटाइन अवधि पूरी करने के बाद अपने परिजनों के बीच चला जाएगा।

Quarantine of a Corona patient who was negative from positive

रविवार सुबह दौसा अस्पताल के चिकित्सकों ने इस कोरोना पॉजिटिव से नेगेटिव आए युवक को जिला अस्पताल के कोविड वार्ड से डिस्चार्ज कर लालसोट भेजा तो पूरे चिकित्सा महकमे में खुशी की लहर दौड़ गई। कोविड वार्ड के चिकित्साकर्मियों की मेहनत व बाहर प्रबंधन में लगे कार्मिकों की मेहनत की हर किसी ने सराहना की। इसकी चिकित्सकों एवं नर्सिंगकर्मियों के चेहरों पर भी खुशी झलक रही थी। Quarantine of a Corona patient who was negative from positive

सीएमएचओ डॉ. पीएम वर्मा एवं जिला अस्पताल के पीएमओ डॉ. सीएल मीना ने बताया कि टीम की मेहनत रंग लाई है और शीघ्र ही दूसरे मरीज भी ठीक होंगे।

Quarantine of a Corona patient who was negative from positive

कोरोना वॉरियर्स का किया सम्मान



गुढ़लिया-अरनिया. भाजपा किसान मोर्चा की ओर से रविवार को जिलाध्यक्ष जयसिंह मानोता के नेतृत्व में कोरोना वॉरियर्स का अभिनंदन किया गया। इसमें कोलवा थाना प्रभारी बनवारीलाल, हैड कांस्टेबल लल्लूराम, कांस्टेबल धर्मसिंह, बाबूलाल, रिषी शर्मा सहित अन्य जवानों का माला एवं साफा पहनाकर अभिनंदन किया गया। इसमें कोलवा थाना प्रभारी को 51 मीटर का साफा बंधवाया गया। उन्होंने सोशल डिस्टेंस व लॉकडाउन की पालना करने के लिए प्रेरित किया। इस मौके पर पुष्पेन्द्रसिंह रत्नावत, गिर्राजप्रसाद शर्मा, अशोक गुर्जर मानोता, प्रेमकुमार गुप्ता अरनिया भी मौजूद थे।



कोरोना योद्धाओं पर पुष्प वर्षा, किया सम्मान

महुवा. कोरोना योद्धाओं पर रविवार को कस्बे की जनता ने पुलिस थाने के सामने रंगोली बनाकर पुष्प वर्षा की। पुलिस थाने के सामने विभागवार कोरोना योद्धाओं को बुलाकर सम्मान किया गया। तहसीलदार मानसिंह आमेरा, नायब तहसीलदार अभिषेक यादव, चिकित्सा प्रभारी डॉ. दिनेश कुमार मीणा के नेतृत्व में चिकित्सा टीम, डीएसपी शंकरलाल मीणा के नेतृत्व में पुलिसकर्मियों एवं नगरपालिका कर्मचारियों का पुष्पवर्षा कर स्वागत किया गया। लोगों को सोशल डिस्टेश का ध्यान में रखते हुए सरकार की एडवाइजरी का पालना करने का भी संदेश दिया गया।

Quarantine of a Corona patient who was negative from positive