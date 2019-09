रेलवे लाइन में फ्रेक्चर होने पर लूगड़ी दिखा रुकवाई ट्रेन, ग्रामीण की सजगता से टला हादसा

बांदीकुई ग्रामीण. अलवर-बांदीकुई रेल मार्ग पर सोमवार सुबह कौलाना अण्डरपास के समीप अचानक रेल लाइन में फ्रेक्चर हो गया। रेल लाइन के समीप होकर गुजर रहे एक ग्रामीण की नजर फ्रेक्चर पर पड़ी तो दौड़कर घर गया और लाल लूगड़ी लाकर ट्रेन को रुकवाया। इससे ग्रामीण की सजगता से बड़ा हादसा टल गया। सूचना पर रेलकर्मियों ने मौके पर पहुंचकर जोगल प्लेट लगाकर ट्रेन को धीमी गति से गंतव्य के लिए रवाना किया।

सुबह जैसे ही इंटरसिटी एक्सप्रेस बांदीकुई स्टेशन से दिल्ली की ओर रवाना हुई तो फाटक बंद हो गया। इस दौरान ग्रामीण कजोड़मल शर्मा रेलवे ट्रेक के नजदीक होकर जा रहा था कि अण्डरपास के समीप किलोमीटर संख्या 130/1व 2 के बीच रेलवे ट्रेक में फ्रेक्चर दिखाई दिया। आनन-फानन में ग्रामीण दौड़ लगाकर घर पहुंच लूगड़ी ले आया और फ्रेक्चर से पहले ही लाल लूगड़ी दिखाकर करीब 7 बजे ट्रेन को रोक दिया। इसके बाद रेलकर्मियों ने मौके पर पहुंच जोगल प्लेट बांधकर ट्रेन को कॉशन ऑर्डर देकर 20 किलोमीटर की रफ्तार से गुजारा। इसके चलते यह ट्रेन करीब 15 मिनट ट्रेक पर ही खड़ी रही। वहीं जयपुर-हिसार पैसेंजर डीएमयू को काफी देर तक बांदीकुई स्टेशन रोका गया। जम्मूतवी-अजमेर पूजा एक्सप्रेस, डबल डेकर, गरीब रथ, रानीखेत एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस सहित अन्य ट्रेनों को भी कॉशन ऑर्डर देकर धीमी गति से गुजारा गया।

हालांकि रेल प्रशासन का कहना है कि रेलवे लाइन में फ्रेक्चर होना आम बात है। कई बार दिन में तापमान बढऩे पर पटरी फैलती है और रात के समय तापमान में गिरावट आने पर पटरी सिकुडती है। ऐसे में पटरी के सिकुडने पर चटने से फ्रेक्चर हो जाता है। वैसे रेलवे ट्रेक की जांच कर जहां ट्रेक कमजोर है, वहां एहतियात के तौर पर जोगल प्लेट बांध रखी हैं। इससे फ्रेक्चर होने पर बढ़े नहीं और ट्रेन भी आसानी से गुजर सके। खास बात यह है कि यह फ्रेक्चर जिस जगह हुआ है, वहां जोगल प्लेट बंधी हुई नहीं थी। ऐसे में हादसा घटित होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

