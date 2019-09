जयपुर में रेलवे मण्डल की बैठक : अधिकारियों के पास ना जवाब ना कोई तैयारी

दौसा. Railway Board meeting in jaipur : Railway officials have no answer or no preparation सांसद जसकौर मीना ने उत्तर पश्चिम रेलवे के प्रधान कार्यालय जयपुर में शनिवार को आयोजित मण्डल समिति की बैठक में शामिल होकर रेलवे से जुड़े कई मुद्दे उठाए।

इस दौरान रेलवे अधिकारियों के पास मुद्दों को लेकर ना कोई तैयारी थी और ना ही वे कोई जवाब दे पाए। अधिकारियों ने कहा कि धीरे धीरे कार्य गति पकड़ रहा है। इस पर सांसद ने कहा कि 22 वर्षों से रेलवे के प्रोजेक्ट अधूरे पड़े हैं, आखिर कब पूरे होंगे। रेलवे से जुड़े कार्यों में ढिलाई नहीं होनी चाहिए। बैठक में राजस्थान हरियाणा के कई सांसद, रेलवे के अधिकारी मौजूद थे। बैठक में हालांकि कोई निष्कर्ष नहीं निकला। अब अगली बैठक 13 सितम्बर को डीआरएम जयपुर के साथ होगी।

450 बीघा जमीन, बने रेलवे यार्ड

सांसद जसकौर मीना ने कहा कि दौसा में औद्योगिक क्षेत्र, पांच अनाज मण्डियां, स्टोन पार्क, माइन्स आदि है। इसके अलावा डिडवाना में 450 बीघा जमीन है, पहाड़ पठार गैरमुमकिन जमीन है। यहां रेलवे यार्ड बनाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि इससे आमजन, उद्योगों के साथ रेलवे को भी लाभ होगा।

दौसा गंगापुर रेलवे लाइन धोलपुर तक जुड़े तो मिलेगा लाभ

22 वर्षों से लम्बित दौसा गंगापुर रेलवे लाइन प्रोजेक्ट को शीघ्र पूरा करने को कहा। उन्होंने कहा कि सरकार ने जब बजट जारी कर दिया फिर ढिलाई क्यों हो रही है। इस प्रोजेक्ट को करौली धोलपुर तक जोड़ दिया जाए तो काफी फायदा होगा। औद्योगिक विकास भी परवान चढ़ेगा।

एक्सपे्रस ट्रेनों का हो ठहराव

बसवा में पूजा एक्सप्रेस ट्रेन के ठहराव का प्रस्ताव रखा है। साथ ही अन्य एक्सप्रेस टे्रनों का भी दौसा व बांदीकुई में ठहराव होना चाहिए। दौसा के सैनिक बड़ी संख्या में बोर्डर पर हैं। ऐसे में हमारेे सैनिकों को जयपुुर से ट्रेन पकडऩी पड़ती है। इससे अन्य लोगों को भी फायदा होगा।