रेलवे रिमॉडलिंग कार्य: जानिए कौनसी ट्रेनों का संचालन 11 अगस्त से होगा प्रभावित

दौसा. बांदीकुई.Railway remodeling work: know which trains will be affected from Augus रेलवे जंक्शन जयपुर पर रि-मॉडलिंग कार्य के चलते कुछ ट्रेनें रद्द की गई हैं तो कुछ आंशिक रूप से रद्द व रूट डायवर्ट भी किया गया है। रेल सूत्रों के अनुसार 11 अगस्त से 26 अगस्त तक जयपुर-चण्डीगढ़ एक्सप्रेस व चण्डीगढ़ से जयपुर 13 से 28 अगस्त तक रद्द रहेगी। वहीं जोधपुर वाराणासी मरुधर एक्सप्रेस 11, 15, 16,17, 20, 23 एवं 25 अगस्त को रद्द रहेगी।

12 अगस्त को जयपुर-हिसार डीएमयू पैसेंजर व हिसार-जयपुर डीएमयू पैसेंजर 12 से 26 अगस्त तक रद्द रहेगी। 13 अगस्त को वाराणासी-जोधपुर मरुधर एक्सप्रेस 13, 17, 18, 19,22, 25 व 27 अगस्त, अहमदाबाद-लखनऊ एक्सप्रेस 13 व 20, लखनऊ से अहमदाबाद 14 व 21 अगस्त, जयपुर-देहली केंट व जयपुर देहली 15, 16, 20, 22, 23 व 27 अगस्त को निरस्त रहेगी। अजमेर-अमृतसर एक्सप्रेस 12, 14, 15, 17,19, 21 एवं 22 अगस्त व अमृतसर-अजमेर 14, 15,17,19,21,23 एवं 24 निरस्त, अजमेर-आगरा फोर्ट व आगरा से अजमेर 15 से 25 अगस्त निरस्त, बीकानेर कोलकाता सुपरफास्ट साप्ताहिक ट्रेन 15 व 17 अगस्त, पोरबंदर-दिल्ली एक्सप्रेस 25 व दिल्ली-पोरबंदर एक्सप्रेस 26 अगस्त, दिल्ली सराय रोहिल्ला 19 को निरस्त किया गया है।



वहीं मथुरा-जयपुर व जयपुर-मथुरा 12 से 25 अगस्त तक बांदीकुई से मथुरा के बीच संचालन किया जाएगा। इस ट्रेन का बांदीकुई से जयपुर के बीच संचालन नहीं होगा। इलाबाद-जयपुर व जयपुर इलाहाबाद 25 अगस्त को बांदीकुई से इलाहाबाद के बीच संचालित की जाएगी।



इस ट्रेन का बांदीकुई से जयपुर के बीच संचालन नहीं होगा। जबकि जम्मूतवी-अजमेर पूजा एक्सप्रेस 15 व 17 अगस्त को रेवाड़ी-रिंगस होते हुए डायवर्ट, आलाहजरत एक्सप्रेस 13, 17 व 24 को डायवर्ट, बरेली-न्युभुज 15 व 25 को रेवाड़ी होकर डायवर्ट, रानीखेत एक्सप्रेस 13 व 26 अगस्त को रतनगढ़ से डायवर्ट, पोरबंद एक्सप्रेस 19व 22 अगस्त डायवर्ट, मोतीहारी एक्सप्रेस 16 व 17 व 23 को डायवर्ट, कटरा एक्सप्रेस 14 व 21 को रेवाड़ी से डायवर्ट की गई है।

समय से पहले छुट्टी, प्रधानाध्यापक को नोटिस

दौसा. समय से पूर्व विद्यार्थियों की छुट्टी करने के मामले में सीबीईओ लवाण ने राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सहसपुर के प्रधानाध्यापक को 17 सीसीए का नोटिस जारी किया है। सीबीईओ ने बताया कि शनिवार दोपहर 12.35 पर स्कूल का अवलोकन करने पर विद्यार्थियों की छुट्टी करना पाया गया। वर्तमान में बच्चों के अपहरण की घटनाएं सोशल मीडिया पर आ रही हैं। विद्यालय के निर्धारित समय 1 बजे तक सुरक्षा संबंधित दायित्व संस्था प्रधान का है। पूर्व में भी अवलोकन में समय से पूर्वछुट्टी करना पाया गया था। इससे प्रतीत होता हैकि राजकार्य में उदासीनता बरती जा रही है। समय से पहले छुट्टी करना आदत बन गई है। पढ़ाई व सुरक्षा के प्रति लापरवाही बरती जा रही है। विद्यालय में तीन अध्यापक भी अनुपस्थित पाए गए। सीबीईओ ने तीन दिन में प्रधानाध्यापक को अपना व विद्यालय स्टाफ का स्पष्टीकरण मय पीईईओ की अभिशंसा सहित देने के निर्देश दिए हैं।