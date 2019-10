बांदीकुई रेलवे स्टेशन : प्लेटफॉर्म पांच पर भी बिछेगा रेलवे ट्रेक

बांदीकुई. सवारी एवं मालगाडिय़ों के बढ़ते दबाव को देखते हुए रेल प्रशासन की ओर से स्टेशन पर रेलवे ट्रेक एवं सुविधाओं में इजाफा किए जाने की कवायद की जा रही है। इसी कड़ी में प्लेटफार्म पांच पर लम्बे समय से रेलवे ट्रेक नहीं हैं। ऐसे में खाली पड़ी टे्रक की जगह पर जंगली पौधे उग रहे थे। ऐसे में अब ट्रेनों का दबाव बढऩे के कारण पांच नम्बर प्लेटफार्म के समीप खाली पड़े भूखण्ड पर भी ट्रेक बिछाया जाएगा।

Railway trek will also cover on platform five in bandikui

छह नम्बर रेलवे ट्रेक को प्लेटफॉर्म को काटकर खिसकाया जाएगा। इसके लिए प्लेटफॉर्म पर स्थित स्टॉल संचालक को रेलवे की ओर से अस्थाई रूप से हटाए जाने के लिए नोटिस थमा दिया और छह माह के लिए इस स्टॉल को अब प्लेटफार्म दो व तीन पर संचालित किया जाएगा। इसके लिए रेलवे ने अस्थाई स्टॉल का निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया है। छह नम्बर प्लेटफॉर्म पर स्थित शौचालयों को भी हटाया जाएगा। इसके अलावा छह नम्बर पर उतरने वाले फुट ओवरब्रिज को भी हटाकर मॉडलाइजेशन किया जाएगा।

रेलवे सूत्रों के मुताबिक प्लेटफॉर्म एक, दो व तीन को अलवर की ओर से बढ़ाया जाएगा। जबकि प्लेटफॉर्म चार व पांच को दौसा की ओर पानी की टंकी तक बढ़ाया जाएगा। इसमें पाइंटों की संख्या भी बढ़ेगी और रेलवे ट्रेक भी बढ़ाए जाएंगे। जो रेलवे ट्रेक स्टेशन पर घुमावनुमा है। उन्हें भी सीधा करने का काफी हद तक प्रयास किया जाएगा। मुख्य रेलवे ट्रेक से दूसरे ट्रेक पर जाने के लिए लूप लाइनों का भी निर्माण किया जाएगा।

वहीं बसवा-बांदीकुई दोहरीकरण का कार्य पूरा होने के बाद स्टेशन पर रही कमियों को भी दूर किया जाएगा। इससे काफी हद तक यात्रियों की सुविधाओं में इजाफा हो सकेगा। बांदीकुई जंक्शन से करीब 70 से अधिक सवारी एवं मालगाडिय़ों का संचालन होता है। ऐसे में कई बार रेलवे ट्रेक खाली नहीं होने के कारण दूसरे स्टेशन पर ही ट्रेन को रोकना पड़ता है। अब यह कार्य पूरा होने पर इस समस्या से भी निजात मिल सकेगी। (ग्रामीण)

