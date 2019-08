रेलकर्मियों ने काली पट्टी बांध मनाया काला दिवस

मंडावर (दौसा). रेलवे कर्मचारियों के 30 से 55 वर्ष की उम्र में नियम विरुद्ध सेवानिवृत्ति शुरू करने पर आगरा मंडल की ओर से गुरुवार को स्टेशन मास्टर एसोसिएशन ने काली पट्टी बांध कर काला दिवस मनाया। ऑल इंडिया स्टेशन मास्टर एसोसिएशन की ओर से गुरुवार को हाथ पर काली पट्टी बांध कर काम किया।

Railway staff ... एसोसिएशन मंडल सचिव रामप्रसाद मीणा ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा जबरदस्ती रिटायरमेंट का फैसला वापस नहीं लिया तो राष्ट्रीय लेवल पर आगरा मंडल के 30 हजार स्टेशन मास्टर एक साथ बड़े पैमाने पर आंदोलन करेंगे।

इस अवसर पर श्री राम मीणा खेडली, टीएस मीणा, राहुल शर्मा, अशोक कुमार, लोकेंद्र कुमार,मुकेश कुमार, प्रकाश सहित दर्जनों आगरा मंडल के स्टेशन मास्टर मौजूद थे।



anganbari workers.... आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने सौंपा ज्ञापन

दौसा. भारतीय मजदूर संघ से सम्बन्ध राजस्थान आंगनबाड़ी कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की पदाधिकारियों ने अतिरिक्त जिला कलक्टर लोकेश कुमार मीना को ज्ञापन सौंपा।

anganbari workers.... संघ की जिला महामंत्री सुशीला शर्मा ने बताया कि आंगनबाड़ी में कार्यरत कार्यकर्ता, सहायिका, मिनी आंगनबाड़ी, आशा सहयोगिनी, साथिनको सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए। जब तक उनको सरकारी कर्मचारी घोषित नहीं किया जाए तब तक प्रतिमाह 18 हजार रुपए वेतन दिया जाए। उनकी इसके अलावा भी कई मांगे थी।

इस अवसर पर संगठन मंत्री शीला जांगिड़, मंत्री सुरेश नागर, केतुली मीना, संगीता सैन, हंसा नापित, सीमा सैनी व भामस के जिला मंत्री सुरेश प्रकाश शर्मा आदि मौजूद थे।



Drinking alcohol is harmful to health... राष्ट्र विकास के लिए शराबबंदी जरूरी

दौसा. शराब मुक्त अभियान के पदाधिकारियों की बैठक राष्ट्रीय अध्यक्ष सी.एल. ठीकरिया की अध्यक्षता में निमाली गांव के महादेव मंदिर में हुई।

बैठक में दौसा ब्लॉक कार्यकारिणी का गठन किया गया। इसमें अंजू माहेश्वरी को ब्लॉक अध्यक्ष, गीता जाखड़ को महासचिव, मुकेश शर्मा को उपाध्यक्ष, राहुल मीना को मीडिया प्रभारी नियुक्त किया गया।

Drinking alcohol is harmful to health .... राष्ट्रीय अध्यक्ष सीएल ठीकरिया ने शराब को अपराधों की जननी बताते हुए कहा कि देश के विकास के लिए शराब बंदी बेहद जरूरी है। ठीकरिया ने मौजूद पदाधिकारीयों और ग्रामीणों से शराब बंदी के लिए बड़ा आन्दोलन करने की बात का मौजूद लोगों ने समर्थन किया। इस मौके पर प्रदेश उपाध्यक्ष माही गुर्जर रलावता, जिला मीडिया प्रभारी हरदेश निमाली, संयोजक भूरसिंह सैनी, सोनू बोहरा, दीपक जोरवाल अन्य ने अपने विचार व्यक्त किए।