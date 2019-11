टीकाकरण के लिए अब चलेगा सघन मिशन इंद्रधनुष अभियान

Rainbow campaign will now be run for vaccination.... 14 विभाग एक साथ करेंगे सहयोग

दौसा.बांदीकुई

मीजल्स-रूबेला टीकाकरण अभियान के बाद अब दौसा जिले में संघन मिशन इंद्रधनुष अभियान चलाया जाएगा। अभियान के तहत सभी गर्भवती महिलाओं और 0 से 2 साल तक के बच्चों का टीकाकरण किया जाएगा।

सीएमएचओ डॉ. पीएम वर्मा ने कहा कि अभियान में कोई बहाना नहीं चलेगा। लापरवाही करने वाले काॢमकों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी।

वे बुधवार को दौसा और बांदीकुई की ब्लॉक स्तरीय बैठकों में मौजूद सीएचसी, पीएचसी प्रभारियों, एएनएम, एलएचवी और कंप्यूटर ऑपरेर्टस को सम्बोधित कर रहे थे। सीएमएचओ डॉ. वर्मा ने बैठकों में एएनसी रजिस्टेेशन समय पर करने, इसे बढ़ाने और एंट्री गेप को पूरा करने पर जोर दिया गया। साथ ही कहा कि यदि कहीं से भी मौसमी बीमारी डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, स्क्रब टायफस, स्वाइन फ्लू आदि के फैलने का समाचार मिले या फिर कोई ऐसी सूचना मिले तो तुरंत मेडिकल टीम भेजें और इलाके का सर्वे करवाएं।

यह है उद्देश्य

Rainbow campaign will now be run for vaccination... मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. पीएम वर्मा ने बताया कि संघन मिशन इंद्रधनुष द्वितीय के तीन प्रमुख उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं। पहला गुणवत्ता सुधार एवं दीर्घकालिक लाभ लेते हुए नियमित टीकाकरण कार्यक्रम को सुदृढ़ बनाना, दूसरा कमजोर एवं वंचित टीकाकरण क्षेत्र में सुधार लाना और तीसरा उद्देश्य संचार माध्यम से नियमित टीकाकरण के लिए समुदाय में मांग को बढ़ाना और वैक्सीन के प्रति विश्वास जगाना है। उन्होंने बताया कि इस बार यह अभियान प्रदेश के 32 जिलों में चलाया जा रहा है, जिसमें दौसा जिला भी शामिल है।

Rainbow campaign will now be run for vaccination....पुरुष नसबंदी को दें बढ़ावा

उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. सुभाष बिलोनिया ने कहा कि नसबंदी परिवार नियोजन का बेहतरीन उपाय है। यह देखने में आया है कि ग्रामीण क्षेत्र में अक्सर महिलाएं नसबंदी करवाती हैं। उन्होंने एएनएम व फील्ड स्टाफ को प्रेरित किया कि पुरूष नसबंदी को बढ़ावा देने के लिए योग्य दम्पत्तियों से संर्पक करें और अधिक से अधिक पुरूषों को नसबंदी करवाने के लिए प्रेरित करें। बैठक में बीसीएमओ डॉ रामनिवास मीणा, डॉ एलएस गुप्ता, लोकेश खंडेलवाल, गणपत चौधरी भी मौजूद थे।

Rainbow campaign will now be run for vaccination...चार चरणों में चलेगा मिशन

जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. आरपी मीणा ने बताया कि यह अभियान जिले के सभी पांचों ब्लॉकों में चलाया जाएगा। चार चरणों में अभियान चलेगा और प्रत्येक चरण में सात दिन का टीकाकरण सत्र आयोजित किया जाएगा। नियमित टीकाकरण सत्र दिवस, प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षित दिवस रविवार और अन्य राजकीय अवकाश के दिनों को इससे अलग रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि यह अभियान जिले में चार चरणों में चलाया जाएगा। पहला चरण 2 दिसम्बर से , दूसरा चरण 6 जनवरी से , तीसरा चरण 3 फरवरी से और चैथा चरण 2 मार्च से संचालित किया जाएगा। इस बार इस अभियान की खास बात यह है कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अलावा और 14 विभागों को इसमें शमिल किया गया है, ताकि एक भी बच्चा टीकाकरण से वंचित नहीं रहे।

जिला कलक्टर के निर्देशन में अभियान संचालित होगा जिला स्तर पर ही इस कार्यक्रम की समीक्षा की जाएगी। इसके अलावा बैठक में एनसी रजिस्ट्रेशन, मौसमी बीमारियों, परिवार कल्याण, मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना, मुख्यमंत्री नि: शुल्क जांच योजना आदि पर भी चर्चा की गई। इसके अलावा बैठक में चिकित्सा विभाग की ओर से संचालित सभी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई और कमियों में सुधार लाने पर फोकस किया गया।