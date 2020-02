बोर्ड परीक्षाओं के लिए लगाए केन्द्राधीक्षक, थानों में रखे जाएंगे पेपर

rajasthan board exams, papers to be kept in police station: दसवीं व बारहवीं कक्षा की परीक्षाओं की तैयारियों में शिक्षा विभाग जुटा

दौसा. राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से आयोजित होने वाली दसवीं व बारहवीं कक्षा की परीक्षाओं की तैयारियों में शिक्षा विभाग जुटा हुआ है। शुक्रवार को परीक्षा केन्द्रों के लिए केन्द्राधीक्षक व अतिरिक्त केन्द्राधीक्षकों नियुक्त कर दिए गए। सुरक्षा की दृष्टि से प्रश्न पत्र केन्द्र के नजदीकी थानों में रखे जाएंगे। पेपर निकालने की पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी होगी।

rajasthan board exams, papers to be kept in police station

गौरतलब हैकि दसवीं कक्षा की परीक्षा 12 मार्च तथा बारहवीं की 5 मार्चसे होगी। जिले में 167 परीक्षा केन्द्र बनाए गए हैं। 13 केन्द्र संवेदनशील तथा 8 केन्द्र अतिसंवेदनशील हैं। बारहवीं में 30 हजार 65 तथा दसवीं में 38 हजार 292 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। निजी स्कूल में सरकारी प्रधानाचार्यों को केन्द्राधीक्षक व व्याख्याताओं को अतिरिक्त केन्द्राधीक्षक लगाया है।



प्रश्न-पत्र वितरण 2 को



रामकरण जोशी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय से प्रश्न पत्र वितरण 2 मार्चको होगा। सुबह 8 बजे से महुवा, मण्डावर, सलेमपुर, लालसोट एवं मण्डावरी थाना क्षेत्र के केन्द्रों के प्रश्न पत्र वितरित किए जाएंगे। इसके बाद सुबह 10 बजे से शेष केन्द्रों का वितरण होगा। डीईओ माध्यमिक घनश्याम मीना ने बताया कि केन्द्राधीक्षकों को स्वयं पेपर लेने आना होगा। अतिरिक्त केन्द्राधीक्षक संबंधित थाने पर पेपर प्राप्त करने के लिए उपस्थित होंगे। थाने में एक दिन पूर्व आलमारी भी पहुंचानी होगी।



तीसरी आंख से होगी निगरानी



बोर्ड परीक्षाओं के लिहाज से दौसा जिले को संवेदनशील माना जाता है। ऐसे में यहां 13 संवेदनशील व 8 अतिसंवेदनशील केन्द्रों पर सीसीटीवी से नजर रखी जाएगी। संवेदनशील केन्द्रों में राउमावि भाण्डारेज, मंडावरी, गोठड़ा, बहरावण्डा, ठिकरिया, सिकराय, कालाखो अम्बाड़ी, एवीएम महुवा, राबाउमावि महुवा, बालाहेड़ी, मंडावर, पूंदरपाड़ा व लोटवाड़ा राउमावि शामिल है। अतिसंवेदनशील केन्द्रों में बालिका सिकंदरा, राउमावि सिकंदरा, खोहरा मुल्ला, पावटा, समलेटी, बड़ागांव खेड़ला, सांथा व उदयपुरिया में तीसरी नजर से निगरानी होगी।

rajasthan board exams, papers to be kept in police station

32 शिक्षकों ने लिया नेत्रदान का संकल्प



लालसोट. पहल मानव सेवा संस्थान डिडवाना के तत्वावधान में जारी मरणोपरांत नेत्रदान जागरुकता अभियान के तहत शुक्रवार को शहर के राजकीय माध्यमिक विद्यालय तालेड़ा जमात मे निष्ठा शिक्षक प्रशिक्षण शिविर में संस्थान के कार्यकर्ताओं ने शिक्षकों को नेत्रदान के लिए प्रेरित किया। इस मौके पर संस्थान के कार्यकर्ता मुकेश पुरोहित, गिर्राज पारीक एवं सुनील गुप्ता ने नेत्रदान सम्बंधित अन्धविश्वासों, भ्रान्तियों का निवारण कर शिक्षकों को नेत्रदान के लिए प्रेरित किया। इसके बाद 32 शिक्षक-शिक्षिकाओं ने नेत्रदान का संकल्प लिया।(नि.प्र)