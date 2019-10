फाटक टूटा तो वाहन फंसने से डेढ़ घण्टे तक लगा जाम

बांदीकुई. शहर के गुढ़ारोड स्थित दिल्ली फाटक सोमवार दोपहर वाहन की टक्कर से क्षतिग्रस्त हो गया। इसके चलते पुराना फाटक व चैन लगाकर ट्रेन को गुजारा गया। इस दौरान वाहन आड़े तिरछे फंस जाने से करीब डेढ़ घण्टे तक जाम लगा रहा। बाद में रेलवे सुरक्षा बल व पुलिस ने पहुंच यातायात सुचारू कराया। वहीं रेलवे फाटक को करीब तीन घण्टे की मरम्मत के बाद रेलकर्मियों ने दुरुस्त कर दिया।

Raod Jam stuck for one hours after the Railway gate was broken

जानकारी के अनुसार दोपहर अलवर-जयपुर शटल सवारी गाडी का आगमन समय होते ही गैटमेन जैसे ही फाटक को बंद करने लगा तो फाटक पार करने का प्रयास करते हुए ट्रैक्टर-टैंकर चालक ने तेज गति से गुजारा तो फाटक क्षतिग्रस्त होकर लटक गया। आनन-फानन में चैन व पुराना गेट लगाकर फाटक को बंद किया गया। इसके चलते वाहनों की सड़क के दोनों ओर काफी दूर तक लम्बी कतार लग गई। जैसे ही फाटक खुला तो वाहन आडे-तिरछे फंस गए। इससे करीब डेढ़ घण्टे तक यातायात बाधित रहा।

चालकों को शहर से होकर बायपास होकर गुजरना पड़ा

पुलिस के जवानों ने मौके पर पहुंच यातायात सुचारू कराया। वहीं अधिकांश वाहन चालकों को शहर से होकर बायपास होकर गुजरना पड़ा। गौरतलब है कि रेलवे चिकित्सालय के सामने स्थित फाटक को हटाकर रेलवे की ओर से अण्डरपास का निर्माण किया जा रहा है। इसके चलते आवा गमन बंद है। ऐसे में रूट गुढ़ारोड होकर की डायवर्ट हो जाने से वाहनों का दबाव बढ़ गया है। इसके चलते चंद समय में ही वाहनों की कतार लग जाती है। ऐसे में इन दिनों यातायात व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई है। रेलवे सुरक्षा बल ने टे्रक्टर-टेंकर को जब्त कर चालक को गिरफ्तार कर लिया है।

